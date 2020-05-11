Dijital değişim eğitim sisteminde kalıcı olacak mı PAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Hasret Kökten: “Öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yerini dijital dünyanın öğelerinin alamayacağı açıkça görülmektedir” “Okullara ihtiyaç duyulacak, en azından okul öncesi ve ilkokul gibi kritik kademelerde”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dijital değişim eğitim sisteminde kalıcı olacak mı PAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Hasret Kökten: “Öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yerini dijital dünyanın öğelerinin alamayacağı açıkça görülmektedir” “Okullara ihtiyaç duyulacak, en azından okul öncesi ve ilkokul gibi kritik kademelerde”

İHA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Hasret Kökten, korona virüs salgını sonrası dijital değişimin eğitim sisteminde kalıcı olacağı konusundaki tartışmalara değinerek, "Okul öncesi ve ilkokul gibi kritik kademelerde öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yerini ve niteliğini dijital dünyanın öğelerinin alamayacağı açıkça görülmektedir" dedi.

Dijital değişim eğitim sisteminde kalıcı olacak mı PAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Hasret Kökten: “Öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yerini dijital dünyanın öğelerinin alamayacağı açıkça görülmektedir” “Okullara ihtiyaç duyulacak, en azından okul öncesi ve ilkokul gibi kritik kademelerde”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Hasret Kökten, korona virüs salgını sonrası dijital değişimin eğitim sisteminde kalıcı olacağı konusundaki tartışmalara değinerek, “Okul öncesi ve ilkokul gibi kritik kademelerde öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yerini ve niteliğini dijital dünyanın öğelerinin alamayacağı açıkça görülmektedir” dedi.
20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başlarıyla beraber eğitimi ve eğitim felsefesini etkileyen iki önemli paradigma olan postmodern (modernizm sonrası ve ötesi) eğitim ve neoliberal eğitime değinen Öğretim Görevlisi Hasret Kökten, postmodern eğitim anlayışının postmodern felsefenin modern düşünceyi ve felsefeyi eleştiri süzgecinden geçirerek ortaya koyduğu bir anlayış olduğunu, neoliberal eğitim anlayışının ise neoliberalizmin ortaya koyduğu ve eğitimi hızlı şekilde dönüştüren, neoliberal öğeleri ön plana çıkartan bir anlayış olduğunu söyledi. Eski paradigmaların içinde yeni düzenlemeler yaparak ve onları güncelleyerek kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Kökten, “Okuldaki tüm işleyişi, öğretimi eğitimi hızlı bir şekilde teknolojiye ve dijitalleşmeye dayalı şekilde kurgulayabilmek için şu anda elimizdeki paradigmaları bir tarafa bırakmamızı sağlayan, yeni bir eğitim paradigmasına ihtiyaç doğmaktadır. Aynı zamanda bu eğitim paradigmasının kendine özgü eğitim hedefleri, içeriği yani epistemolojik tavrı, öğrenme öğretme stratejileri, yetenek ve beceri anlayışı, gelişim gibi kavramları tekrar yorumlaması, yeterlilik algısını düzenlemesi, öğretici ve öğrenen ilişkisine yeni yorumlar eklemesi gereklidir ve zorunludur. Ancak şimdilik, böyle bir paradigmayla karşılaştığımıza dair bir kanıt bulunmamaktadır. Biz günümüzde, eski paradigmaların içinde yeni düzenlemeler yaparak ve onları güncelleyerek kullanmaya devam etmekteyiz” dedi.

“Yüz yüze aldığımız eğitimin kazandırdığı beceriler ortada olmayacak”
Salgın dolayısı ile neredeyse bütün ülkenin evde kaldığı günlerde dijital dünyanın öğrenme konusunda bir alternatif haline geldiğini anımsatan Kökten, “Evlerde kalmak zorunda olduğumuz ve hayatın minimumda olsa devam ettiği bu günlerde teknolojiye dayalı, teknoloji destekli eğitim, dijitalleşmenin de getirdiği olanaklar sayesinde, öğrenme ortamları aracılığıyla her bireyin hayatına hızlıca nüfus ettiği açıkça hayatımızın gerçeğidir. Ancak, zihinlerimizi çok fazla dijital dünyaya kaptırmadığımız sürece öğrenme ortamları oluşturabilmek için, uygun şekilde yerinde kullanıldığında, yüz yüze eğitimin yerini almasa bile, dijital dünyada öğrenme, bizim için bir alternatif oluşturmaktadır. Belki de bir kolaylaştırıcı role sahiptir. İnsan dünyanın bir parçası olmaktan kopmadan, realiteden uzaklaşmadan dijital dünyanın da bir üyesi olabilir. Eğitimin bu tarzda dijitalleşmesi, Homodigitalicusu ifade etmez, ancak biliyoruz ki sanal dünyada sınırlar çok da belirgin değildir ve oldukça bulanıktır. Zaten bu ortamda birey de, herhangi bir bilgiyi işleyecek nitelikli bir derinlik oluşmadığı sürece, hangi dünyanın bilgisiyle karşılaşırsa karşılaşsın bir sentezde bulunamayacaktır. Çünkü yüz yüze aldığımız eğitimin, kazandırdığı beceriler ortada olmayacaktır” diye konuştu.

“Durum yapılacak analiz ve değerlendirmelerin sonrasında daha iyi anlaşılabilecek”
Salgın sonrası dönemde eğitimde dijital yöntemlerin yüz yüze etkileşim halinde gerçekleştirilen eğitim yöntemlerine ne ölçüde dahil olabileceğinin yapılacak analiz ve değerlendirmeler sonrasında daha iyi anlaşılabileceğine dikkat çeken Kökten şunları söyledi:
“Bu sürecin iyi, olumlu, insan ihtiyaçlarına ve becerilerine yönelik, nitelikli kazanımları getireceği, tüm insanların eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını eşit şeklide karşılayabileceği, 21. yüzyıl insanını biçimlendiren yeni bir entelektüel gelişimi doğuracağına dair bir tahmin yapmak epey zordur. Zira bu durumun kötü, insan doğasına ters düşen, insan varlığı bağlamında tehlikeli olan ve insanın bilincini ortadan kaldıran, bir duruma dönüşeceğiyle ilgili şimdiden tahminlerde bulunmak da zor gibi görünmektedir.”

“Değişim yapmaz ise salgın öncesi hayatına daha sıkı bağlanacak”
Kökten, ‘Karşılıklı etkileşimin, sosyalleşmenin, birincil ilişkilerin sınırlı tutulduğu sanal bir ortamda yüz yüze yapılan eğitim okuldaki eğitim ve öğretim ile aynı olabilir mi? Sınıfların ve öğretmenlerin yerine tek bir bilgisayar, bir nesne,program, örüntü geçebilir mi?’ gibi soruların bu tartışmada dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kökten, “Bu bağlamda salgın döneminden sonra, salgın döneminde edindiğimiz tecrübeleri de dikkate alarak, sanal ortamda, dijitalleşmeye dayalı öğrenme durumları ve bu dönemde elde ettiklerimiz ve yitirdiklerimiz tekrar gözden geçirilerek mutlaka ayrıntılı analizler yapılacaktır. Yapılan bu analizler ve değerlendirmeler sonucunda, insanlık ya kendine ve eğitime yeni bir yön verme tercihi yapacak veya yapmayacaktır. Değişim yapmaz ise salgın öncesi hayatına daha sıkı bağlanacak, değişimi gerekli görür ise önümüzdeki 10 yıl tahmin edemeyeceğimiz, bizim gibi insanların rasyonalitesinin önceden kestiremeyeceği hızda bir dönüşüm gerçekleşecektir. Ancak ülkemizin koşuları bağlamında olumlama şeklinde baktığımızda bir süre daha, zamanlama tahmini yapmak zor olsa da okullara ihtiyaç duyulacak, en azından okul öncesi ve ilkokul gibi kritik kademelerde öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yerini ve niteliğini dijital dünyanın öğelerinin alamayacağı açıkça görülmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı
YEREL HABERLER Denizli’de berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra ...
(Özel) Hava kalitesi iyileşen Denizli’de Pamukkale’nin güzelliği ortaya çıktı Kısıtlama Denizli’nin hava kalitesini yüzde 50 oranında iyileştirdi
YEREL HABERLER (Özel) Hava kalitesi iyileşen Denizli’de ...
Doğa harikası Güney Şelalesi, sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Doğa harikası Güney Şelalesi, sessizliğe büründü
Oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
YEREL HABERLER Oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Oğlunu katleden babanın intihar ettiği ortaya çıktı Babanın cesedi oğlunu öldürdüğü yerin 1 kilometre yakınında bulundu Oğlunu öldüren babanın aynı gün intihar ederek yaşamına son verdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Oğlunu katleden babanın intihar ettiği ortaya ...
Çal’da şehit anneleri için hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Çal’da şehit anneleri için hatıra ormanı oluşturuldu
İHH yetim çocuklar ve annelerini unutmadı
YEREL HABERLER İHH yetim çocuklar ve annelerini unutmadı
Pamukkale’de şehit annelerine büyük vefa 101 yaşındaki Meryem Teyzeye ‘Anner Günü’ ziyareti
YEREL HABERLER Pamukkale’de şehit annelerine büyük vefa 101 ...
Tarlaya devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Tarlaya devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
Çiçekçilerin Anneler Günü'ndeki yoğun mesaisi kısıtlama da dinlemedi
YEREL HABERLER Çiçekçilerin Anneler Günü'ndeki yoğun mesaisi ...
Merkezefendi Belediye’sinden 65 yaş ve üstü annelere 'gül' sürprizi
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediye’sinden 65 yaş ve üstü annelere ...
Tonlarca ağırlığındaki hafriyat kamyonu duvarda asılı kaldı Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, istinat duvarını aşıp peyzaj alanına düştü
YEREL HABERLER Tonlarca ağırlığındaki hafriyat kamyonu duvarda asılı ...
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında yine vatandaşın yanında oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında yine ...
Kardeşlerden annelerine gül yapraklı 'Anneler Günü' sürprizi Annelerine olan sevgilerini otomobil kaportasının üzerine gül yaprakları ile kalp çizerek gösterdiler Sokağa çıkıp annesine hediye alamayan çocuklar otomobil üzerine kalp çizdi
YEREL HABERLER Kardeşlerden annelerine gül yapraklı 'Anneler Günü' ...
Yaşlı vatandaş 71. yaş gününü sokakta kutladı İzinli dışarı çıkan yaşlı vatandaş doğum gününü sokakta pasta üfleyerek kutladı
YEREL HABERLER Yaşlı vatandaş 71. yaş gününü sokakta kutladı İzinli ...
50 gün sonra cadde ve sokaklarda gezdiler / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 50 gün sonra cadde ve sokaklarda gezdiler / Ek ...
50 gün sonra cadde ve sokaklarda gezdiler
YEREL HABERLER 50 gün sonra cadde ve sokaklarda gezdiler
'Ekmek almaya gidiyordum' dedi, cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER 'Ekmek almaya gidiyordum' dedi, cezadan kurtulamadı
İzinli dışarı çıkan yaşlı vatandaşların salıncak sevinci Kısıtlamada izinli dışarı çıkmanın mutluluğunu salıncakta sallanarak yaşadılar 67 yaşındaki vatandaşın “Cezaevinden firar etmiş gibiyiz” sözleri herkesi gülümsetti
YEREL HABERLER İzinli dışarı çıkan yaşlı vatandaşların salıncak ...
Denizlispor tam takım olacak 
YEREL HABERLER Denizlispor tam takım olacak 
Hırsızla karşılaşan 16 yaşındaki Nefise'nin korkusu
YEREL HABERLER Hırsızla karşılaşan 16 yaşındaki Nefise'nin korkusu
Denizli'nin boş cadde ve sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Denizli'nin boş cadde ve sokakları havadan ...
Kısıtlamada çatıdan uçurtma uçurarak çocukluğuna geri döndü Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirip çatıdan uçurtma uçurdu Güzel havada dışarı çıkamayınca çatıya çıkıp uçurtma uçurdu
YEREL HABERLER Kısıtlamada çatıdan uçurtma uçurarak çocukluğuna geri ...
Denizli’de yeraltı termal su kaynaklarında açıklanamayan sıcaklık artışları Yeraltından çıkan termal suyun sıcaklığı yükselince vatandaşlar 'deprem' endişesine kapıldı Bölge halkı sıcaklığın arttığını göstermek için termal suda yumurta haşladı
YEREL HABERLER Denizli’de yeraltı termal su kaynaklarında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X