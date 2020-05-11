51 gün sonra müşterileriyle buluştular

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri müşterilerine tekrar kapılarını açtı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, önce çalışma saatleri değiştirilen, daha sonra da kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri bugün müşterilerini ağırlamaya başladı. Berber, kuaför ve güzellik merkezleri çalışanları, müşterilerine maske takarak hizmet vermeye başladı. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce mutlaka müşterinin oturacağı ve temas edebileceği tüm alanlar dezenfekte edildi. Saç kesimi, yıkama, boyama hizmetleri esnasında tek kullanımlık havlu ve önlükler kullanılmaya başlandı.<br>Altıntop Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Sinan Kaygın, dükkanlarını yeniden açtıkları için memnun olduklarını söyledi. Hijyen kurallarına özen gösterdiklerini ifade eden Kaygın, "Uzun bir süre zarfında iş yerlerimiz kapalıydı. Bugün dükkanımızı açtık, çalışmaya başladık. 51 gün sonra ilk müşterimi tıraş ettim. Hijyen kurallarımıza dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık, havlu ve önlüklerle çalışıyoruz. Maskelerimizi sürekli takıyoruz. Biz müşterilerimizi onlar da bizi çok özlemiş" dedi.<br>'BERBERLERİN ÖNEMİNİ ANLAMIŞ OLDUK'<br>Berberlerin açılmasının ardından randevu alıp saçlarını kestirdiğini belirten Ata Altınoluk ise, "Bir aydan uzun süredir berberler kapalıydı. Tıraşa başlamadan önce her yeri dezenfekte ettiler. Bu süreçte berberlerin hayatımızdaki önemini anlamış olduk" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-05-11 13:07:08<br>

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