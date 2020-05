Kumar oynayan 25 kişiye 95 bin 900 TL idari para cezası kesildi

Denizli’de polis tarafından son bir haftada iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 95 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde polisin girdiği 2 iş yerinde ise kumar oynandığı tespit edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, 410 Mayıs tarihleri arasında yapılan kontroller, sabit uygulama noktaları, iş yeri, apart, otel ve umuma açık olan 22 farklı noktada denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 14 şahsa 17 bin 150 TL, iş yeri içerisinde bulunan toplam 25 şahsa İl Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 78 bin 750 TL olmak üzere toplamda 95 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde konaklama yerleri kontrol edildi. 1 apart dairesinde fuhuş yapıldığı tespit edilmesi üzerine 2 şahsa 1 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetlemeler kapsamında kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 510 TL ele geçirildi.

