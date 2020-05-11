Polisten kaçak matkap operasyonu

Denizli’de KOM ekipleri, internet üzerinden kaçak elektronik eşya satışı yaptığı tespit edilen şahsı gözaltına aldı. Operasyonda kaçak 24 adet matkap ve 268 adet matkap parçası ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda, internet üzerinden kaçak elektronik eşya satışı yapan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikametine yapılan baskında ise 24 adet kaçak matkap ve 268 adet matkap parçası ele geçirildi.

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