Sahte rakıdan önce görme yetisini sonra da hayatını kaybetti

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Tavas ilçesindeki Devlet Hastanesi´nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun (45), içtiği sahte rakıdan dolayı tedavi gördüğü hastanede önce görme yetisini, ardından hayatını kaybetti.<br>Tavas Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun, iddiaya göre Samanlık mahallesindeki evinde geçtiğimiz çarşamba günü içtiği sahte rakıdan rahatsızlandı. Yakınları tarafından Tavas Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kurun, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Kurun, ilk olarak görme yetisini kaybetti. Durumu ağırlaşan Kurun, dün hayatını kaybetti. Etil alkol sonucu öldüğü tespit edilen, evli iki çocuk babası olan Kurun´un cenazesi, Samanlık Mahalle mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-11 18:57:52<br>
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