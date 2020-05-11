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Sahte rakıdan önce görme yetisini sonra da hayatını kaybetti

DHA

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Tavas ilçesindeki Devlet Hastanesi´nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun (45), içtiği sahte rakıdan dolayı tedavi gördüğü hastanede önce görme yetisini, ardından hayatını kaybetti. Tavas Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun, iddiaya göre Samanlık mahallesindeki evinde geçtiğimiz çarşamba günü içtiği sahte rakıdan rahatsızlandı. Yakınları tarafından Tavas Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kurun, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Kurun, ilk olarak görme yetisini kaybetti. Durumu...

Sahte rakıdan önce görme yetisini sonra da hayatını kaybetti

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Tavas ilçesindeki Devlet Hastanesi´nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun (45), içtiği sahte rakıdan dolayı tedavi gördüğü hastanede önce görme yetisini, ardından hayatını kaybetti.<br>Tavas Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun, iddiaya göre Samanlık mahallesindeki evinde geçtiğimiz çarşamba günü içtiği sahte rakıdan rahatsızlandı. Yakınları tarafından Tavas Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kurun, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Kurun, ilk olarak görme yetisini kaybetti. Durumu ağırlaşan Kurun, dün hayatını kaybetti. Etil alkol sonucu öldüğü tespit edilen, evli iki çocuk babası olan Kurun´un cenazesi, Samanlık Mahalle mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-11 18:57:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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