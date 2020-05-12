Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında uzun süreden sonra ilk kez kepenk açan, il genelindeki 2 bin berber, kuaför ve güzellik salonlarına içerisinde maske ve dezenfektanın bulunduğu koruyucu set verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kovid19 tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme planı kapsamında 21 Mart’tan beri ilk kez kapılarını müşterilerine açan 2 bin berber, kuaför ve güzellik salonu için koruyucu set hazırladı. Maske ve dezenfektanın yer aldığı koruyucu setler belediye ekipleri tarafından dağıtılmaya başlandı. Dağıtım çalışmaları merkez ilçelerin yanı sıra 17 ilçede faaliyet gösteren salonları kapsadı. Esnaflar uygulamadan son derece memnun olduklarını belirtirken, kendilerine bu kolaylığı sunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu belirterek, Kovid19 ile mücadeleye devam ettiklerini, vatandaşların da tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtti. Normalleşme planı kapsamında yeniden faaliyete geçen esnafa yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Zolan, “Güzel günlere kavuşmamız yakın. Bu zor günleri inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Sevdiklerimizi kaybetmeden yine bir arada olmak için biraz daha sabır” diye konuştu.

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