Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacak olması vatandaşları memnun etti Denizli'de bazı vatandaşlar sokağa çıkabileceklerini gazetecilerden öğrendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanmayacak olması Denizli’de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise kısıtlama olmayacağını gazetecilerden öğrendi. Vatandaşlar her şeye rağmen tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini de vurguladılar.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “161718 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 ilde giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi. Denizli’de de seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Denizli Valisi Hasan Karahan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, seyahat yasağının kaldırıldığını, 161718 ve 19 Mayıs tarihleri arasında Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağını açıkladı.

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