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Online satranç turnuvası 19 Mayıs’a özel online turnuva

İHA

Merkezefendi Belediyesi , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak online satranç turnuvası düzenliyor.

Online satranç turnuvası 19 Mayıs’a özel online turnuva

Merkezefendi Belediyesi , 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak online satranç turnuvası düzenliyor.
Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası’ düzenliyor. Turnuva, 17 Mayıs Pazar günü saat 15.00’debaşlayacak. 3’+2” eklemeli tempolu ve açık kategoride düzenlenecek olan turnuvaya katılmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak chess.com sitesinden başvuru bilgilerini doldurarak kullanıcı adı alıyorlar. Sonrasında sporseverlerin, https://www.chess.com/club/tsfdenizli linkinden turnuva grubuna üye olmaları gerekiyor. Sporseverler son işlem olarak https://www.chess.com/live#t=1224973 linkinden kayıtkontrol işlemini gerçekleştirecek. Turnuva sonunda ilk üç sırada bulunan yarışmacıları kupa, madalya ve sürpriz hediyeler beklerken, ilk 10’a giren sporseverlere ise madalya verilecek. Sporseverler, 0555 727 3034 numaralı hattan düzenlenen turnuva hakkında detaylı bilgi alabilirler.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizle yan yana olduğumuz, sporseverlerin yüz yüze oynadığı satranç turnuvamızı, bu yıl salgın nedeniyle online olarak gerçekleştiriyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvamız, 17 Mayıs Pazar günü chess.com sitesi üzerinden yapılacak. Tüm sporseverleri turnuvamıza bekliyorum. Katılım sağlayan sporseverler de başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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