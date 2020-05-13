Denizli'de sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş çocuklar, parklarda oynadı. Aileler, bebekleri ve çocukları ile açık alanlarda yürüyüş yaptı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Denizli'de aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere gitti. Bazı çocuklar bisiklet kullanırken, bazıları ise oyunlar oynadı. Aileler, bebekleri ve çocukları ile açık alanlarda yürüyüş yaptı. Parktaki çocuklardan Tunahan Eskikurt (12), dışarı çıktığı için sevinçli olduğunu belirterek, "Dışarı çıkmak çok güzel. Bisikletimle hemen parka geldim. Bugün arkadaşlarımla sosyal mesafeye dikkat ederek top oynayacağız. Çok mutluyum, dışarı çıkmayı çok özlemişim. Okulumu ve okul arkadaşlarımı da çok özledim" dedi.<br>Annesiyle birlikte parka gelen Salih Enes Dikmen (6) ise akülü arabasına binebildiği için mutlu olduğunu söyledi. 7 yaşındaki oğluna bisiklet kullanmayı öğreten Ramazan Kuş da "Oğlumla bugün parka çıktık. Çocukların dışarı çıkabilmesi çok iyi oldu. Güneşi, temiz havayı özlemişlerdi. Bugün gönüllerince eğlenecekler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-05-13 13:32:28<br>

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