İçişleri Bakanlığı'ndan itfaiyeye teşekkür Bakan Süleyman Soylu, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine teşekkür belgesi gönderdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da yaşanan depremle beraber deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Teşekkür Belgesi gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Ocak 2020’de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede aramakurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, Teşekkür Belgesi gönderdi. Arama ve kurtarma görevine katılan 6 itfaiye personeline teşekkür belgeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı ve görevli itfaiye personellerinin katıldığı takdim töreninde konuşan Başkan Osman Zolan, hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaşarak arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye personeline teşekkür etti.

“Denizlimizin güzelliği ve zenginliği”

İtfaiye araç, gereç ve personel bakımından Türkiye'nin en önde gelen belediyeleri arasında olduklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, sadece Denizli’de değil, talep gelen birçok ilde de çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Zolan,"Bu Denizlimizin güzelliği ve zenginliğidir. Her çağırılan yere koşuyoruz. Sizlere yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Elazığ’da meydana gelen depremde vatandaşlarımızın imdadına koştunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı da Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey tarafından sizlere Teşekkür Belgesi geldi. Allah’ım sizlere güç, kuvvet versin, başarılar diliyorum" diyerek konuştu.

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