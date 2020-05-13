Son yılların en sıcak Mayıs ayı olacak Denizli’de sıcaklıklar 9-13 derece artacak

Uzun bir aradan sonra 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıktı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için son yılların en yüksek sıcaklıkları olacağını beklediğini bu kapsamda özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15.05.2020 ile 19.05.2020 tarihleri arasında sıcaklıkların 913 derece yükseleceği tahmininde bulunarak turuncu uyarıda bulundu. Uzun yıllar mayıs ayında bu yükseklikte bir sıcaklığın kaydedilmediğini belirten açıklamada vatandaşların, özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş açısının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması yönünde uyardı.

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