Bülent Uygun: "Kulüplerin yüzde 80'i borç batağında"

Denizlispor’un deneyimli Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüplerin yüzde 80'inin borç batağında olduğunu söyleyerek, korona virüs sürecinin ardından yapılması gerekenleri anlattı.

Denizlispor’un tecrübeli teknik direktörü Bülent Uygun, korona virüs salgını, profesyonel futbol kulüplerinin mali durumları, transfer çalışmaları ve futbol ekolleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda üst akıl insanların engin tecrübelerine ve geleceği inşa etmelerine ihtiyacın olduğunu ifade eden Uygun, "Donanımlı, antrenman bilimcisi, spor ve sporcu psikolojisini bilen, genç, girişimci sporun içerisinden gelen, akademi kariyeri olan hocalarla destekli bir alt yapı modeli ile futbol ekolü oluşturacağımız çalışmalar yapmalıyız. Hollanda total futbol, İspanya tiki taka, İtalya İron defans, Almanya trend futbol ekolünü kullanıyor. Biz de kendini ekolümüzü bulmayız. Kendi futbol ekolümüze Türk endeks, direnç yada sentez ekolü diyebiliriz. Yeter ki bu ekolü dolduracak donanımlı projeleri hayata geçirelim. Alt yapı antrenörlerinin maaşlarını TFF vermelidir ve bu hocalar, bu ekol ile tüm Türkiye’de online, interaktif eğitimler vermelidir” dedi.



"Amatör maçlar sağlık açısından kesinlikle oynanmamalıdır"

Amatör maçların sağlık açısından kesinlikle oynanmaması gerektiğini ifade eden Uygun, "Amatör takımlar arasında kriterlere uygun, ekonomisi düzgün, tesisleri olan takımlar direk 3. Lige alınmalıdır. 2. ve 3. Liglerde düşme kaldırılmalı, takım satın alma, bunla beraber isim şehir değiştirme olanağı sağlanmalıdır. 10 milyon askeri ücretle çalışan insanımız evine aş götürmek için mücadele ederken, askerimiz vatan millet uğruna şehit olup canını kaybederken, yada canını canınız için tehlikeye atan sağlıkçılar gibi zor şartlarda çalışmıyoruz. Hepimiz testlerden geçiyoruz, sağlıklıyız. Güzel bir ortamda, temiz bir havada idman yapıyoruz. Şunu unutmamak lazım. Kulüplerin yüzde 80'i borç batağında. Kulüplerde 200 kişi çalışıyor. Hasılat kaybı 400 milyon. Yayın gelirinin 600 milyon olduğunu ve bu sürecin uzaması durumunda kulüplerin o kadar çıkmaza gireceğini unutmamak lazım. Yabancı kriterleri belirlemeli. Türkiye Futbol Federasyonu kendi bünyesinde, gençlik geliştirme departmanında Oğuz Çetin ve ekibine gerekli tüm yetki ve destekleri vermeli, burada sporun içerisinden gelmeyen bilgisiz insanlara bağlı olarak eğitim veren değil, aksine gelişimi tam yetkiyle yapan bir gelişim direktörlüğü olmalıdır” diye konuştu.

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