Denizli’de 500 ASM hemşiresine koruyucu set hediye edildi Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede hemşireleri unutmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) görev yapan hemşirelere koruyucu sağlık ve hijyen seti hediye etti. Hemşireler Haftası'nı kutlayan Başkan Zolan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Denizli’de Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) koruyucu sağlık ve hijyen seti desteği veren, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi korana virüse karşı büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan hemşireleri de unutmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hemşireler Haftası kapsamında kent merkezinde ve 17 ilçede hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hemşirelere yönelik koruyucu hijyen ve sağlık seti hazırladı. 200'ü kent merkezi olmak üzere toplam 331 ASM’de görev yapan toplamda 500 hemşireye dağıtımına başlanan koruyucu set içerisinde 1 kutu maske, 2 kutu eldiven, dezenfektan ve kağıt havlu bulunuyor. Görevli hemşireler Başkan Zolan’a teşekkürlerini iletti.



“Tüm hemşirelerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, toplum sağlığı için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına şükran duyduklarını söyledi. Başkan Zolan, “Toplam 19 ilçemizde faaliyet gösteren 331 Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan tüm hemşirelerimize koruyucu set dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Bugünlerde kıymetlerini bir kez daha anladığımız, canlar kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayan, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan tüm hemşirelerimize bir kez daha teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

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