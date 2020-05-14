Merkezefendi Basket’ten iyilik hareketine destek

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin başlatmış olduğu ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi çığ gibi büyüyor. İyilik hareketine bir destek de Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü Başkanı Veli Deveciler ve yönetim kurulu üyelerinden geldi.

Başkan Deveciler, Merkezefendi Basket olarak böyle güzel bir harekete destek olmak, ihtiyaç sahiplerinin ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafların yanında olmak istediklerini kaydetti. Bu sıkıntılı süreçte ‘Çorbada bizim de tuzumuz olsun’ düşüncesi ile yöneticiler ile birlikte inanarak ve güvenerek iyilik hareketine destek verdiklerini kaydederek, “Bu anlamda çok mutluyuz. İyilik hareketine öncülük eden, büyük bir hassasiyet gösteren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve ekibini tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



“Bizler büyük bir aileyiz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, iyilik hareketine destek olan Başkan Deveciler ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Başkan Doğan, “Ramazan ayına özel olarak başlattığımız ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi ilk günden bu yana büyüyerek, tüm hızıyla devam ediyor. Hem ihtiyaç sahiplerinin hem de işlerinde sıkıntı yaşayan esnafımızın her zaman yanındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak, elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bugün de iyilik hareketimize, Türkiye Basketbol Ligi’nde bizleri gururla temsil eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı’ndan geldi. Kulüp Başkanımız Veli Deveciler ile yönetim kurulu üyelerine verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler büyük bir aileyiz” diye konuştu.

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