Merkezefendi'de Ateşdağlı'yla devam

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<br>DENİZLİ, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi koronavirüs salgınıyla bu sezon için sonlandırılmadan önce puan tablosunda üçüncü sırada yer alıp Süper Lig yarışı veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Antrenör Şahin Ateşdağlı'yla tekrar anlaştı. <br>Yeni sezon öncesi hazırlıklarına erken başlayan Denizli ekibinin 2 yıldır takımı çalıştıran Ateşdağlı ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandığı bildirildi. Ateşdağlı, geçen sezon Denizli Basket'i 2'nci Lig'den TBL'ye taşıyıp bu yıl da yarışta iddialı hale getirmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli <br>2020-05-14 13:41:04<br>

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