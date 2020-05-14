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PAÜ: "Kanser hastalarının tedavileri korona virüs sürecinde de devam ediyor"

İHA

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, "kanser hastalarının tedavilerinin durduğu, artık yapılmayacağı söylentileri"ne ilişkin, hastaların tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

PAÜ: "Kanser hastalarının tedavileri korona virüs sürecinde de devam ediyor"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, "kanser hastalarının tedavilerinin durduğu, artık yapılmayacağı söylentileri"ne ilişkin, hastaların tedavilerine devam edildiğini açıkladı.
PAÜ Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yaren, kanser hastalarının tedavileri ve yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yaren, tüm dünyayı etkileyen korona virüs ile mücadele edilen bu günlerde kanser hastalarının tanı ve tedavilerinin ne olacağı konusunda çeşitli karışıklıklar olduğunun görülmekte olduğunu söyledi. Prof. Dr. Arzu Yaren, “Kanser hastalarının tedavilerinin durduğu, artık yapılmayacağı söylentileri nedeniyle hastaların tedavilerinde aksaklıklar olmaktadır. Salgının başladığı günden beri hem Tıbbi Onkoloji Derneği hem de hastane yönetimimiz ile yaptığımız planlamalar doğrultusunda kanser hastalarımızın tedavileri gündüz tedavi ünitesinde devam etmektedir” dedi.
Kanser tedavisi gören ve yeni tedaviye başlanması planlanan hastaların tedavisine korona virüs salgınının engel olmadığını belirten Prof. Dr. Yaren, “Hastaların tedavi kararları, hastanın genel durumu, tedaviden beklenen fayda ve tedavinin yan etkileri göz önünde bulundurularak takip eden hekim tarafından verilmelidir. Tedavileri tamamlanmış takibi yapılan hastaların doktorunun uygun gördüğü şekilde ertelenerek yeniden planlama yapılabilir. Kanser tanısı alan ve tedavileri devam eden hastalarımız, her tür soru ve sorunları için doktorları veya takipte oldukları merkezlerle iletişimi sürdürmelidir” diye konuştu.

“Hastalar tedaviye gelirken korunma kurallarına dikkat etmelidir”
Korona virüs bulaşıcı bir hastalık olduğundan dolayı hastaların korunması için el hijyenine özen göstermesi, dışarı çıkması gerektiğinde maske kullanması ve sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaren, ellerin sabun ve su ile en az 20 saniye yıkanması veya en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanılması ve hastaların korona virüs tedbirlerini çok iyi uygulaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yaren, “Hastalar tedaviye gelirken toplu taşıma araçları kullanmamalı, kullanmak durumunda kalırsa korunma kurallarına dikkat etmelidir. Sosyal mesafenin korunması, hapşıran ve öksüren kişilerden uzaklaşılması dikkat edilecek en önemli noktalardır. Pandemi sırasında bağışıklığın korunması için sağlıklı beslenme, egzersiz ve iyi bir uyku düzeninin olması önemlidir. Ruhsal sağlığın korunmasında güvenilir haber kaynaklarının takibi, sevdikleri insanlarla telefon veya bilgisayar ile iletişimde bulunmak fayda sağlayabilir. Önemli olan panik yapmayıp tedbiri elden bırakmamaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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