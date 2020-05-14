Pamukkale’de 61 mahalledeki 600 parkta bakım çalışması başladı

Denizli Pamukkale Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte ilçedeki park ve bahçelerin bakım çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında ilçedeki yaklaşık 600 parkın bakımdan geçirileceği öğrenildi.

Pamukkale Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerin bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde yaklaşık 600 parkta 1 milyon 100 bin metrekare yeşil alan bulunurken, bu parkların bakım ve onarımları için Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri seferberlik başlattı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde alınan normalleşme kararlarına uygun olarak park ve bahçeleri halkın kullanımına hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 80 araç ve yaklaşık 500 personelle vatandaşlara hizmet için çalışılıyor. Parklarda ilk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı personeller çim kesme işlemi yaparken, tırpan, budama, çapalama, bitki ilaçlaması, bank bakımı ve değişimi de gerçekleştiriliyor. Ayrıca parklarda bulunan kondisyon aletleri de elden geçirilerek eksikleri gideriliyor. Müdürlüğe bağlı olarak bu çalışmalar için 47 araç ve yaklaşık 200 personel görev yapıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 park ve bahçede belirli aralıklarla bakım çalışması yapılacak.



“61 mahallemizde yaklaşık 600 park ve bahçemizin bakımlarını gerçekleştiriyoruz”

“Mutlu insanların ilçesi Pamukkale” sloganıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Tüm parkları halkımızın rahatlıkla kullanacağı hale getirmek için adeta seferberlik başlattık. 61 mahallemizde yaklaşık 600 park ve bahçemiz var. Havaların ısınması ve sezonun başlamasıyla birlikte tüm park ve bahçelerdeki bakım ve onarım çalışmalarımıza hız verdik. İlgili müdürlüklerimizdeki personellerimiz ile parkların bakımlarını ve temizliklerini yaptıktan sonra ilaçlamalarını da gerçekleştirerek halkımızın kullanımına hazır hale getiriyoruz. Bunu düzenli aralıklarla gerçekleştirerek her zaman parklarımızın bakımlı ve temiz olmasını sağlıyoruz. Tüm personellerimizle vatandaşlarımıza sevgi, emek ve güvenle hizmet ediyoruz. Korona virüs tehlikesinin tamamen geçmesinden sonra hem 20 yaş ve altı gençlerimiz ve çocuklarımız hem de 65 yaş ve üstü büyüklerimizin en çok vakit geçirecekleri alanlar olan park ve bahçelerimizi hazır halde tutuyoruz. O zamana kadar vatandaşlarımız evde kalmaya ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara sıkı sıkı uymaya lütfen devam etsin” dedi.

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