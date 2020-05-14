Denizli’nin en uzak ilçesine otobüs seferleri yeniden başlıyor

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Denizli’nin en uzak ilçelerinden biri olan Çameli ilçesinde kontak kapatan otobüs şoförleri ,18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren seferlerine yeniden başlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de ilçelere giden otobüs şoförleri kontaklarını kapatmıştı. Denizli’nin en uzak ilçelerinden biri olan Çameli ilçesindeki şoförler, korona virüs tedbirlerine ve kurallara uygun olarak seferlere 18 Mayıs Pazartesi günü tekrardan başlayacaklarını açıkladı. Çameli Kooperatifi Başkanı Mehmet Akdağ, “Yolcularımız 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren hijyenik koşullarla ulaşımı sağlamaya başlayacağız. Sizden ricamız sizin ve çevremizdeki insanlar için araçlara maskesiz binilmemesi ve koltuklara tek oturulmasıdır. Şimdiden hayırlı yolculukar dileriz” dedi.

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