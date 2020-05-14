PAÜ’de 10 binin üzerinde uzaktan ders işlendi

Koronavirüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında derslerin dijital platformlardan işlenmesinin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca kurulan uzaktan eğitim sisteminde 66 binden fazla ders işlendi.

Covid19 salgının başlamasının ardından, salgının yayılımını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında üniversiteler de eğitimlerini dijital platformlara taşımıştı. Bu konuda hazırlıklılarını kısa süre içerisinde bitiren PAÜ’de 20192020 Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim sistemi üzerinden vermeye başladı. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün aldığı karar ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlayan PAÜ’de bugüne kadar, 68 binden fazla açılan sanal sınıfta, bin 178 eğitimci, 10 bin 615 ders işledi. Haftalık olarak yaklaşık 8 bin 500 olmak üzere toplamda 66 binden fazla ders kaydı yayınlanırken, uzaktan eğitim sistemine toplamda 2 milyonun üzerinde öğrencinin giriş yaptığı belirlendi.

PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Yusuf Özcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurulan uzaktan eğitim sistemi, kurumumuz veri merkezinde barındırılan ücretsiz açık kaynak kodlu 21 adet bigbluebutton sunucusu ile hizmet vermektedir. Canlı derslerin sorunsuz olarak yapılabilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından bigbluebutton sunucuları arasında load balancing (yük dengeleme) ve video işleme optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde dijital dönüşüm hamlemizi başlattık. Bu kapsamda gerek yazılımsal gerekse donanımsal alanlarda önemli yeniliklere imza attık. PAÜ olarak bilgi güvenliği alanında da ilklerden biri olmayı başardık. Tüm bu dijitalleşme alanında yaptığımız çalışmalarımız sürerken uzaktan eğitime geçilmesi yönündeki alınan kararların hemen sonrasında, 18 Mart 2020 tarihinden itibaren öğretim elemanlarına senkron derslerin nasıl yapılacağı konusunda tanıtıcı videolar ve kılavuzlar hazırlandık. Canlı Ders Sistemi içerisinde bir bilgilendirme sayfası açıp, tüm işlemler ile ilgili dokümanların paylaşımını yaptık. Eposta ile de bildirim sağlandık. Ayrıca Eğitim Destek Sistemi üzerinde akademik personel için Uzaktan Eğitim Rehberi adıyla bir ders açarak tüm akademisyenlerimizi bu derse dahil ettik. Tüm bu dijitalleşme alanında yaptığımız çalışmalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere, Üniversite Yönetimimiz ve yoğun bir mesai harcayan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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