Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

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Denizli’de bir kamyonetin arkasındaki 4 kişinin tehlikeLi yolculuğu kameralara yansıdı.

Denizli’de bir kamyonetin arkasındaki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi Şehit Yunus Keskin Caddesi'nde ilerleyen kamyonetin kasasındaki 4 kişi, çuvalların üzerinde zaman zaman dans etti. Kamyon kasasındaki tehlikeli anlar ise kameralara yansıdı.

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