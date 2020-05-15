Denizlispor'da transferin gözdesi Oğuz Yılmaz

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor´da iyi bir sezon geçiren savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz, Süper Lig´de birçok kulübü peşine taktı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Balıkesirspor´dan Denizlispor´a transfer olan ve ilk sezonunda şampiyonluk yaşayıp Süper Lig´de boy gösteren Oğuz Yılmaz, performansıyla dikkat çekti. Bu sezon yeşil-siyahlı ekipte 19 maça ilk 11´de çıkan Oğuz, 1752 dakika süre aldı.<br>Savunmada sergilediği oyunla takımının önemli oyuncuları arasına giren 27 yaşındaki savunmacı Süper Lig´de birçok kulübün radarına girdi. Teknik direktör Bülent Uygun´un defans hattında vazgeçilmezi olan Oğuz´a Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir´in talip olduğu belirtildi. Uygun´un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli futbolcunun kadroda tutulması yönünde rapor verdiği, Oğuz'un da Ege temsilcisinde kalmaya sıcak baktığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-05-15 12:13:21<br>
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