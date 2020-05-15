Ücretsiz dağıtılan dezenfektanı parayla satan zabıta açığa alındı

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Denizli'nin Honaz ilçesinde belediye tarafından ücretsiz dağıtılan el dezenfektanını parayla sattığı ileri sürülen zabıta memuru açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, Honaz Belediyesinde 2008 yılından bu yana görev yapan E.Ö. isimli zabıta memuru, belediye tarafından ücretsiz dağıtılan el dezenfektanını bir berbere para karşılığında sattı. Dezenfektanın ücretsiz dağıtıldığını öğrenen berber ise belediyeye şikayette bulundu. Şikayet üzerine Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, olayın araştırılması için talimat verdi. Zabıta memuru ise açığa alındı.

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