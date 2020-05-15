Çapa makinesinin altında kalıp, yaralandı

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ(Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalan 16 yaşındaki Harun Şakar ağır yaralandı.<br>Olay, saat 10.00 sıralarında Çameli'nin kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Harun Şakar, ağırlık yapmak için traktörün arkasına takılan çapa makinesinin üzerine çıktı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybeden Şakar, düşüp çapa makinenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Şakar, sağlık ekibi tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR<br>2020-05-15 13:29:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.