Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Türkiye’nin korona virüsle mücadelede en büyük avantajı güçlü sağlık alt yapısının olması" PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çeviş: "Türkiye krizin etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra, sahip olduğu iktisadi kaynakları ile yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biridir”

İHA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çeviş, korona virüs (Covid19) salgınının küresel ekonomiler üzerine etkisini değerlendirerek, "Türkiye'nin korona virüsle mücadelede en büyük avantajı, güçlü sağlık alt yapısının olmasıdır" dedi. Çeviş ayrıca, "Türkiye krizin etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra, sahip olduğu iktisadi kaynakları ile yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biridir" diye konuştu.

"Türkiye’nin korona virüsle mücadelede en büyük avantajı güçlü sağlık alt yapısının olması" PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çeviş: "Türkiye krizin etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra, sahip olduğu iktisadi kaynakları ile yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biridir”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çeviş, korona virüs (Covid19) salgınının küresel ekonomiler üzerine etkisini değerlendirerek, “Türkiye’nin korona virüsle mücadelede en büyük avantajı, güçlü sağlık alt yapısının olmasıdır" dedi. Çeviş ayrıca, "Türkiye krizin etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra, sahip olduğu iktisadi kaynakları ile yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biridir” diye konuştu.
Covid19 pandemisine sağlık krizinin yanı sıra iktisadi kriz olarak da bakılması gerektiğini vurgulayan Çeviş, bu açıdan bakıldığında Covid19'un tüm ekonomilerde ortaya çıkan geniş kapsamlı ve uzun süreli üretimdeki kesintilerden kaynaklanan derin bir olumsuz arz şoku olmanın yanı sıra aynı zamanda gelecekle ilgili kötümser bekleyişin hakim olmasına neden olduğunu ifade etti. Çeviş, firmaların yatırım planlarındaki çöküş ve hane halkının tüketim harcamalarındaki azalma (basit tüketim harcamaları hariç) birleşeni ve ne zamana sonuçlanacağı bilinmeyen olumsuz bir talep şokunun birlikte görüldüğü kriz olarak karakterize edilebileceğini aktardı. Çeviş, “Bu açıdan bakıldığında küresel ekonomide konjonktürel daralmaya neden olarak, negatif büyüme oranları ve yüksek işsizlik oranlarını beraberinde getireceği beklenmektedir. Özellikle salgının yayılma hızının yüksek olmasına ve uzun sürmesine bağlı olarak bu etkilerin yıkıcı nitelikte olması beklenebilir” dedi.
Krizin küresel ölçekte bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazı sektörleri de ön plana çıkarma fırsatı sunduğunu kaydeden Çeviş, salgından en fazla sanayi sektörünün etkilendiğini, otomotiv, makine teçhizat, elektronik üreticileri ve bunların tedarikçilerinin ise yine en çok etkilenen ve etkileyen üretim alanları arasında sayılabileceğini belirtti. Çeviş, “Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin ve gerçekleştirilen kısıtlamaların ilk ve direkt etkilediği sektör hizmet sektörü olmuştur. Hizmet sektörü içinde yer alan ulaştırmalojistik, turizm gibi faaliyetler ekonomik büyüklük, çalışan sayısı ve bu faaliyetlerin etkilediği ve etkilendiği sektörler açısından ön plana çıkmaktadır. Sanayi ve hizmet sektörüyle bu sektörlerin tedarikçilerinin Covid19 nedeniyle iflas etmesi, üretimlerini durdurmaları, çalışanların işten çıkarılması, ücretsiz izne ayrılması, ücretlerinde indirimlere gidilmesi gibi durumları ortaya çıkarmıştır. Bu durum istihdamı azaltmış, işsizliği artırmış, çalışanların gelirlerinin hissedilir düzeyde azalmasına, refah kaybına ve yoksullaşmaya neden olmuştur. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2020 raporunda, 2020 yılı işsizlik oranlarının salgının Avrupa’daki merkezi haline gelen Fransa’da yüzde 10,4, İtalya’da 12,7, İspanya’da 20,8 olacağı, Türkiye’de ise 17,2 olacağı öngörülmektedir” diye konuştu.

“İhracatımızda önemli düşüşler beklenmektedir”
Sağlık Bakanlığı tarafından alanında yetkin uzmanlardan oluşan Korona Virüs Bilim Kurulunun tespitleri doğrultusunda Türkiye’nin önlemlerini şekillendirdiğini söyleyen Çeviş, salgının ekonomiye olası etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin devreye alındığını anımsattı. Firmalara yönelik muhtasar, KDV ve prim ödemeleri gibi ödemelerin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği, işletme ve finansman desteği, en düşük emekli maaşının bin 500 liraya çıkarılması, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılması gibi birçok önlem alındığını hatırlatan Çeviş şunları söyledi:
“Türkiye’nin korona virüsle mücadelede en büyük avantajı, güçlü sağlık alt yapısının olmasıdır. Korona virüs krizinde gıda sektöründe tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi açısından tarım sektörünün önemi ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin tarım ürünleri konusunda kendine yeten, birçok tarım ürününde net ihracatçı ülke olması salgın döneminde gıda arzı ve güvenliğini sorun olmaktan çıkarmıştır. Ülkemiz milli birlik ve beraberlik duygusunun, yardım ve yardımlaşmanın had safhada olduğu, deprem, salgın hastalık gibi durumlarda tek yürek olabilen nadir devletlerdendir. Korona virüs krizinin küresel ölçekte olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin de krize karşı olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir. Yapısal reformların gerçekleştirilememesi, kur baskısının çok olması, işsizliğin ve enflasyonun iki haneli sayılarda olması, büyüme rakamlarının düşmesi salgının ortaya çıkaracağı ekonomik dar boğazdan daha çok etkilenmemize neden olacaktır. Bazı AB ülkelerinin korona virüs salgının önemli ölçüde etkilediği ve AB’nin Türkiye’nin önemli dış ticaret partneri olduğu dikkate alındığında ihracatımızda önemli düşüşler beklenmektedir.”

“Bazı yeni fırsatlar doğabilir”
Evden çalışmanın bu kadar hızlı uygulanmasının iletişim teknolojisinin son 20 yılda gösterdiği gelişme ile mümkün olduğunu dile getiren Çeviş, kriz ile birlikte ortaya yeni ekonomik düzende Türkiye’nin ön planda yer almasını sağlayacak adımların atılmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi. Çeviş, “Özellikle sağlık, güvenlik, eticaret, tarım, imalat malları üretimi alanlarında dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar oldukça geniş ölçekli olacağı beklenebilir. Dolayısıyla bilim politikalarının, yenilikçi araştırmalarının ve ARGE’nin desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye krizin etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra, sahip olduğu iktisadi kaynakları ile yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biridir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bülent Uygun: "Uzun süre yapılmayan antrenman sakatlık çıkartır"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Uzun süre yapılmayan antrenman ...
2 bin 200 yıllık tiyatro gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER 2 bin 200 yıllık tiyatro gün yüzüne çıkıyor
Mezarlıklara bayram temizliği
YEREL HABERLER Mezarlıklara bayram temizliği
Çapa makinesinin altında kalıp, yaralandı
YEREL HABERLER Çapa makinesinin altında kalıp, yaralandı
Çapa makinesinin altında kalıp, yaralandı
YEREL HABERLER Çapa makinesinin altında kalıp, yaralandı
Gençler uzun aradan sonra tekrar meydanlarda
YEREL HABERLER Gençler uzun aradan sonra tekrar meydanlarda
Zabıta ekipleri pazarda maske denetimi yaptı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri pazarda maske denetimi yaptı
Ücretsiz dağıtılan dezenfektanı parayla satan zabıta açığa alındı
YEREL HABERLER Ücretsiz dağıtılan dezenfektanı parayla satan zabıta ...
Denizlispor'da transferin gözdesi Oğuz Yılmaz
YEREL HABERLER Denizlispor'da transferin gözdesi Oğuz Yılmaz
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Eliyle yakaladığı 1.5 metre boyundaki yılanla oynadı
YEREL HABERLER Eliyle yakaladığı 1.5 metre boyundaki yılanla oynadı
Başkan Zolan’dan Avdan Termik Santrali ile ilgili açıklama "Avdan Termik Santrali için diyaloglar sürüyor"
YEREL HABERLER Başkan Zolan’dan Avdan Termik Santrali ile ilgili ...
Çiftçi eliyle yakaladığı 1.5 metre uzunluğundaki yılanla böyle oynadı
YEREL HABERLER Çiftçi eliyle yakaladığı 1.5 metre uzunluğundaki ...
PAÜ’de 10 binin üzerinde uzaktan ders işlendi
YEREL HABERLER PAÜ’de 10 binin üzerinde uzaktan ders işlendi
Evine uyuşturucu baskını yapılan müzisyen tutuklandı JASAT’ın kentin göbeğinde baskın yaptığı uyuşturucu satıcısı müzisyen tutuklandı
YEREL HABERLER Evine uyuşturucu baskını yapılan müzisyen ...
Denizli’nin en uzak ilçesine otobüs seferleri yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Denizli’nin en uzak ilçesine otobüs seferleri yeniden ...
Evde kalan yaşlılar akıllı telefon satışlarını arttırdı Evden çıkmayan yaşlılar yakınları ile artık akıllı telefonlar üzerinden görüntülü görüşüyor Yaşlı vatandaşların korona sürecinde akıllı telefonlara ilgileri arttı
YEREL HABERLER Evde kalan yaşlılar akıllı telefon satışlarını ...
Pamukkale’de 61 mahalledeki 600 parkta bakım çalışması başladı
YEREL HABERLER Pamukkale’de 61 mahalledeki 600 parkta bakım ...
PAÜ: "Kanser hastalarının tedavileri korona virüs sürecinde de devam ediyor"
YEREL HABERLER PAÜ: "Kanser hastalarının tedavileri korona virüs ...
Merkezefendi'de Ateşdağlı'yla devam
YEREL HABERLER Merkezefendi'de Ateşdağlı'yla devam
İçişleri Bakanlığı'ndan Denizli itfaiyesine teşekkür
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı'ndan Denizli itfaiyesine teşekkür
Merkezefendi Basket’ten iyilik hareketine destek
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket’ten iyilik hareketine destek
Denizlispor gücünü toparlıyor
YEREL HABERLER Denizlispor gücünü toparlıyor
Denizli’de Gençlik Haftası coşkuyla kutlanacak
YEREL HABERLER Denizli’de Gençlik Haftası coşkuyla kutlanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X