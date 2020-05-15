Çapa makinesinin altında kalıp, öldü (2) 

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>HAYATINI KAYBETTİ <br>Denizli'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalarak ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Şakar, tedaviye alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Sezgin ÖZDEMİR<br>2020-05-15 22:52:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.