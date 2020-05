Kurulan özel ekip kapıları tek tek çalıyor Denizli'nin işadamları ile meşhur ilçesinde zengin, fakir ayrımı olmadan her haneye gıda yardımı yapılıyor 7 bin nüfuslu ilçede kurulan özel ekip, çalınmadık kapı bırakmadı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, gelir durumu gözetmeksizin bütün hanelere korona virüs pandemisi ve Ramazan ayı dolayısı gıda yardımı yapılıyor. Kurulan özel ekip, adeta arı gibi çalışarak tüm 2 bin 500 hanenin kapılarını tek tek çalıyor.

Nüfusu yaklaşık 7 bin olan Babadağ ilçesinde, Babadağ Belediyesi örnek bir çalışmaya imza atarak iş adamları ile bir araya geldi. Geliştirilen ortak proje ile Ramazan ayı ve korona virüs salgını gözetilerek ilçedeki yaklaşık 2 bin 500 haneye zengin ve fakir ayrımı gözetilmeden içerisinde un, yağ, şeker, pirinç ve makarna gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan koliler gönderilmeye başlandı. Yardımlar gelir durumu gözetilmeden kurulan özel ekip tarafından bütün hanelere ulaştırılmaya başlandı. Yardımları alan ve maddi durumları iyi olmayan vatandaşlar gıda kolilerinin hazırlanmasından emeği geçenlere teşekkür ederken, maddi durumu iyi olanlar ise yardımları alarak fakir olan tanıdıklarına ulaştırıyor. Yardımları alan vatandaşlar kolileri hazırlayanlara ‘Allah onlardan razı olsun’ diyerek teşekkürlerini iletmeyi de ihmal etmedi. Vatandaşların özellikle zengin ev fakir ayrımı olmadan her haneye gıda kolilerinin gelmesinin gerçekten güzel bir fikir olduğunu da sözlerine ekledi.



“İlçemizde bulunan her haneye bir gıda kolisi ulaştırmak istedik”

Ramazan ayını değerlendirmek için sosyal belediyecilik anlamında Babadağlı olan iş adamları ile bir araya gelerek projeyi geliştirdiklerini ifade eden Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, “İlçemizde bulunan her haneye bir gıda kolisi ulaştırmak istedik. Hiç kimsenin siyasi görüşüne, etnik kimliğine bakmadan ve zengin, fakir ayrımı yapmadan her haneye gıda yardımını ulaştırmaya gayret ediyoruz” dedi.



“Toplamda 2 bin 500 hanemiz ve yaklaşık 7 bin nüfusa ulaşacağız”

İş adamları ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan bir projeye belediye olarak imza attıklarını dile getiren Başkan Atlı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İnşallah bayramı da en güzel şekilde idrak ederiz, belediye olarak sorumluluklarımızı yerine getirmenin verdiği huzur ile bayrama erişmeyi ümit ediyoruz.

Toplamda 2 bin 500 hanemiz ve yaklaşık 7 bin nüfusumuz var. Bütün hanelere bir gıda kolisi ulaştırıyoruz. Burada ihtiyaç sahibi olmayan vatandaşlarımız var onlardan da ‘bizim ihtiyacımız yok ama biz ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım’ diyorlar. Bilindiği gibi pandemi sürecinde işsiz kalan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan bir çok vatandaşımız var. Biz bu projede vatandaşların hiçbir ayrımı yapılmadan hepsine ulaşmaya en azından onların hal ve hatırlarını sorarak onlara ulaşma gayreti içerisindeyiz.”

Yardım kolilerinin dağıtımının birkaç gün içerisinde biteceği ve 2 bin 500 hanenin tamamına gıda ulaştırılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.