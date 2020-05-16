Müzik seslerinin yankılanacağı 2 bin 500 yıllık antik tiyatro dezenfekte edildi Hierapolis Antik Tiyatro’da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Cumhurbaşkanlığının, “7 Tepeden 7 Kıtaya” projesiyle beyaz cennet Pamukkale'de de düzenleyecek olduğu konser öncesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Hierapolis Antik Tiyatro'da dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Kıtaların buluştuğu İstanbul’dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı” sloganıyla düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı “7 Tepeden 7 Kıtaya” konseri Denizli'de de düzenlendi. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye’nin önde gelen tarihi noktalarında, online bir şekilde izlenebilecek konserler Denizli'de ise beyaz cennet Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Tiyatro'da gerçekleştirildi. Koronavirüs (Kovid19) dolaysıyla tüm tedbirlerin alındığı program öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri antik tiyatroda orkestra ve sanatçıların kullanacağı alan ve araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel koruyucu kıyafetler giyen ekipler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.



Konser 23 Mayıs'ta yayınlanacak

7 Tepeden 7 Kıtaya konserleri Hierapolis'in yanında Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşecek. Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can ve Mazhar Alanson'un gibi sanatçıların izleyicilerle buluşacağı konserler kapsamında Hierapolis Antik Tiyatro'da Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası sahne aldı. Konser 23 Mayıs'ta ana akım medya mecraları ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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