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Tarlasını suladığı motorun şaftına kapılan kadın hayatını kaybetti

İHA

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlasını suladığı esnada, motorun şaftına kolunu kaptıran kadın bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Tarlasını suladığı motorun şaftına kapılan kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlasını suladığı esnada, motorun şaftına kolunu kaptıran kadın bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Zehra İyiyol, tarlasını suladığı esnada giydiği kıyafetlerinin parçası sulama yaptığı motorun şaftına takıldı. Elbiseleri, şafta dolanan İyiyol, kolundan kapılarak ağır yaralandığı makineden eşi ve komşularının yardımlarıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan İyiyol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz kadının 4 çocuk annesi olduğu belirtildi.
Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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