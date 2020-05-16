Kumarhaneye çevrilen 4 eve polis baskını: 40 gözaltı Gözaltına alınan 40 kişiye 49 bin TL para cezası kesildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde polis tarafından 4 farklı eve gerçekleştirilen kumar operasyonun da 40 kişi gözaltına alınırken şahıslara toplamda 49 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Acıpayam ilçesinde kumar oynandığına dair gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde 4 farklı ev adresinin kumarhane olarak kullanıldığını tespit edildi. Ardından adreslere baskın yapan polis ekipler adreslerde ki 40 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığını ve alkol aldıklarını belirledi. Operasyonda baskın yapılan adreslerde bulunan 36 kişi ile H.G., H.Ö., S.K. ve B.K. isimli şahıslara ‘kumar oynamaya yer ve imkan sağlama’ suçlaması ile gözaltına alındı. Şahıslara toplamda 49 bin TL para cezası kesildi.

Yapılan operasyon da ayrıca kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 104 adet farklı renklerde para yerine geçen pul, 33 deste iskambil kağıdı ve oyun taşları ele geçirildi.

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