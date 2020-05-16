Antik Tiyatro'da konser öncesi dezenfekte

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Hierapolis Antik Tiyatro, gerçekleştirilen ve online yayınlanacak konser öncesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.<br>Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde farklı noktalarda sürdürecek. Bu kapsamda, Denizli'de de konser programı gerçekleştirildi. Ancak öncesinde, konser alanı olan Pamukkale'deki Hierapolis Antik Tiyatro'da, koronavirüs nedeniyle dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, antik tiyatroda orkestra ve sanatçıların kullanacağı alan ile araçları dezenfekte etti. Ardından Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası sahne aldı. Gerçekleştirilen konserin, 23 Mayıs'ta online yayınlanacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-16 14:10:13<br>

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