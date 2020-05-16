Denizli'de 40 kişi kumardan gözaltında

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kumar oynanan 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acıpayam'daki 4 ayrı adreste kumar oynandığını tespit etti. Dün eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, kumar oynayan toplam 40 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, para yerine geçen pullar ve oyun kağıtları ele geçirildi. Gözaltına alınan 40 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 49 bin TL ceza kesildi. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için de para cezası kesilmek üzere tutanak tutulduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-16 14:11:50<br>

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