Büyükşehir'den ilçe belediyelere telekonferansla eğitim verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin çevre koruma, sağlık ve temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik "Sıfır Atık ve Vektörle Mücadele ve Dezenfeksiyon" konularında telekonferans yöntemiyle eğitim verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ilçe belediyelerine yönelik telekonferans sistemiyle eğitim programı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda ilçe belediyelerinin çevre koruma, sağlık ve temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik düzenlenen eğitim programında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi ile "Vektörle Mücadele ve Dezenfeksiyon" konuları işlendi. İlk eğitim programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran katıldı. Kapukıran, eğitim programını Kovid19 nedeniyle telekonferans yöntemiyle yaptıklarını ifade ederek, sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca sıfır atık yönetim sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasının amaçladıklarını söyledi.



Büyükşehir'in Kovid19 mücadelesindeki başarısı

Gökoğlan ise, pandemi dolayısı ile eğitimleri dijital ortamlarda yaptıklarını belirterek, sıfır atığın önemine dikkat çekti. Gökoğlan, "Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmaktadır. Kaynaklarımız ise artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır" dedi. Büyükşehir Belediyesinin Kovid19 ile başarılı mücadelesini anlatan Gökoğlan, "Sağlık Bakanlığı tarafından virüsidal etkili biyosidal ürünler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı periyodik olarak yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında insan sağlığını tehdit eden vektörlerle (sivrisinek, karasinek) Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaçlarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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