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Yol verme kavgasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı Yol vermediğini iddia ettiği otomobilin üzerine ateş açtı bir kişiyi vurdu

İHA

Yol verme kavgasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı Yol vermediğini iddia ettiği otomobilin üzerine ateş açtı bir kişiyi vurdu

Denizli’de yol verme kavgasında yaşanan silahlı kavgada üzerine ateş açılan otomobildeki bir kişi yaralandı.
Olay, Pamukkale ilçe Kervensaray Mahallesi Derbent Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, 20 BJA 84 plakalı otomobil seyir halindeyken plaka ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen bir başka otomobil sürücüsü ile yol verme konusu yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu içerisinde 3 şahsın bulunduğu otomobilden 20 BJA 84 plakalı araca tabanca ile ateş açıldı. Olayda araç içerisinde bulunan ve isminin T.S., olduğu öğrenilen şahıs vücuduna isabet eden mermi ile yaralandı. Sonrasında ise T.S., kendi imkanları ile özel bir hastaneye gitti. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen ekipler olayın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunarak, içerisinde 3 kişinin bulunduğu ve olaydan sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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