Denizli’de 385 farklı asayiş olayında 260 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada 5 bin 334 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 22 şahıs yakalanırken, 385 farklı asayiş olayında ise 260 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 1117 Mayıs tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 5 bin 334 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 22 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 25 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet bıçak, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 çalıntı bisiklet ve 3 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 385 farklı asayiş olayında ise 260 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.