6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izninde evinden çıkan Hüseyin Kamacı (69), ortadan kayboldu. Kayıp başvurusu yapılan Kamacı'yı arama çalışması başlatıldı<br>Pamukkale'nin kırsal Fesleğen Mahallesi'nde oturan Hüseyin Kamacı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine ile kronik hastalığı bulunanlara verilen 6 saatlik izinle dün dolaşmak için evden çıktı. Serbestliğin bittiği saat 18.00'de Kamacı, evine dönmeyince yakınları meraklanarak polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kamacı'yı bulmak için MOBESE kameraları başta olmak üzere gidebileceği yerlerdeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu, bu nedenle ilaç kullandığı öğrenilen Kamacı'nın zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-18 16:58:40<br>

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