Çocukla geldikleri kuyumcuda 33 altın yüzüğü çalan 3 kadın yakalandı

<br>Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de bir kuyumcu dükkanına gelen ve değeri 40 bin TL olan 33 altın yüzüğü çalıp, kaçan 3 kadın, çevre esnafınca yakalanıp, polise teslim edildi. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.<br>Saraylar Mahallesi, Demirciler Caddesi'ndeki Muammer Kocabıyık'a ait kuyumcu dükkanına, saat 11.00 sıralarında, yanlarında bir çocuk ile müşteri gibi gelen 3 kadından 1i 'takılık yonca altın' almak istediğini söyledi. Takılık yoncaya bakma bahanesiyle kadınlardan biri tezgahtarı oyalarken, diğer kadınlardan biri de vitrinin alt kısmındaki 33 yüzüğün bulunduğu tablayı alarak elindeki ceketin arasına sakladı. Kadınlar daha sonra takılık yonca altını da almadan, kuyumcu dükkanından ayrıldı. Kadınların ayrılmasından bir süre sonra tezgahtaki yüzük tablasının yerinde olmadığını fark eden tezgahtar, koşup çevredeki esnaftan yardım istedi. Çevreye dağılan esnaf, toplam değeri 40 bin TL olan altın yüzükleri çaldıkları ileri sürülen 3 kadını yakalayıp, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine teslim etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli kadın polis merkezine götürülürken, çaldıkları yüzükler ise tutanakla sahibine teslim edildi.<br>HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA<br>Hırsızlık anının iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 kadının içeri girmesi, kuyumcudaki çalışanla konuşmaları, kadınlardan eğilerek vitrindeki yüzüklerin bulunduğu tablayı alıp ceketinin arasına saklaması yer alıyor. Olayın görgü tanıklarından olan kuyumcu Hüseyin Kasap, komşusunun iş yerinden 40 bin lira değerinde yüzüğün çalındığını, durumun erken fark edilmesi sayesinde şüphelilerin yakalandığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKATRamazan ÇETİN <br>2020-05-18 17:07:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.