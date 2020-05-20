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Denizli'nin Güney ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki adamı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Güney ilçesinde yaşayan ve önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınmayan Arif Çağlar'ın (57) yakınları kayıp başvurusunda bulunca şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İHH Arama Kurtarma ekipleri de destek veriyor. Çağlar’ın Çal ilçesi sınırlarında da arandığı öğrenildi.

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