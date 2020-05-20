'Dur' ihtarına rağmen kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı

Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şahıslar, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan malzemeler çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekiplerinin uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 34 EK 247 plakalı otomobil kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. İçinde bulunan 3 şahsı gözaltına alan polis ekipleri otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada az miktarda metamfetamin ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olay yerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi. Ehliyeti iptal edilen M.A.’ya cezai işlem uygulanırken, şahıs gözaltına alındı. Yanında bulunan H.C. isimli şahıs ise uyuşturucu madde kullanımından gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise her şeyden habersiz olduğunu, arkadaşlarının gideceği yere bırakmaları için otomobile bindiğini söyledi.

Şahısların kullandıkları otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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