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Kontrolden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine düştü

DHA

Kontrolden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine düştü

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce orta refüjü aştı ardından da bir apartmanın bahçesine düştü. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.<br>Kaza, saat 23.30 sıralarında Mehmetçik Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde meydana geldi. Ali Erim (27) yönetimindeki 51 ABD 254 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ali Erim, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.<br>Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-21 01:23:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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