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Korona kahramanları ödüllendirildi Sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca çalışmaları karşılıksız bırakılmadı

İHA

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yönetim kurulu, mart ayından bu yana korona virüs (Covıd19) ile mücadele eden doktor ve sağlık çalışanlarını ödüllendirdi. Virüs ile mücadele de bazen evlerine dahi gidemeyen sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca çalışmaları karşılıksız bırakılmadı.

Korona kahramanları ödüllendirildi Sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca çalışmaları karşılıksız bırakılmadı

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yönetim kurulu, mart ayından bu yana korona virüs (Covıd19) ile mücadele eden doktor ve sağlık çalışanlarını ödüllendirdi. Virüs ile mücadele de bazen evlerine dahi gidemeyen sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca çalışmaları karşılıksız bırakılmadı.
Korona virüs Yoğun Bakım ve Yataklı Servisi'nden Acil Servis'e, radyoloji'den, ambulans hizmetleri'ne, kan alma'dan kat hizmetleri'ne kadar birçok birim, pandemi sürecindeki özverili ve titiz çalışmalarından dolayı ödüllendirildi. Hastane içerisinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen törende doktor, hemşire, şöför, tıbbi sekreter, kat ve temizlik personellerinin bulunduğu tüm çalışanlara Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Pandemi sürecinde gösterdikleri kahramanlık ve özverili çalışmalarından dolayı COVID19 kahramanlarına teşekkür eden Dr. Çelik, "Bundan neredeyse 3 ay önce hiç bilmediğimiz dünyayı saran bir virüs salgını ile karşılaştık. Hastanemizin "Pandemi Hastanesi" ilan edildiği gün kurduğumuz kriz masası ile hem çalışanlarımızı hem de hastalarımızı korumak için koronavirüse karşı en hızlı şekilde aksiyon aldık" dedi.

"Pandemi sürecinde tedbiri hiç elden bırakmadık"
Pandemi ile mücadele sürecinde son derece tedbirli ve temkinli davrandıklarını dile getiren Dr. Çelik,
gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberleri doğrultusunda hastanede alınan önlemleri aşamalı olarak arttırdıklarını ifade etti. Dr. Çelik, “Çalışanlarımızı, hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı paniğe sürüklememek ve toplumsal anksiyete oluşturmamak için bu süreçte tedbiri ve sakinliği elden bırakmadık. COVID19 tedavilerini hastanemizin farklı bir bloğunda yürütürken, sağlık sorunlarından dolayı hastanemize gelen hastalarımızın muayene ve ameliyatlarını farklı bir alanda sürdürdük. Ülkede maske ve dezenfektan sıkıntısı yaşanırken hastanemize gelen tüm hasta ve hasta yakınlarına temin ettik. Görevi başında olan gazetecilere, iş ortaklarımıza, personellerimizin yakınlarına hem maske hem dezenfektan desteğinde bulunduk” diye konuştu.

“Önlemleri harfi harfine uyguladık”
Hastane girişlerinde ateş ölçümlerinden dezenfekte edilme süreçlerine, zorunlu sosyal mesafe uygulamalarına kadar tüm önlemleri harfi harfine uyguladıklarını anımsatan Dr. Çelik şunları söyledi:
“Hastalarımızın güvenini bir an olsun sarsmadık. Tüm personellerime teşekkür ederken, pandemi sürecinde üstün çaba gösteren Başhekimiz Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı, Başhekim Yardımcılarımız İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Dr. Şefik Tarlan ve Dr. Birol Altuğ'a, Yoğun Bakım Doktorumuz Osman İlhan'a, Acil Servis ve Radyoloji Doktorlarımız adını sayamadığım tüm meslektaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum.”

"Çalışanlarımızı asla mağdur etmedik"
Sağlık başta olmak üzere pandemi sürecinde bir çok kurumun küçülmeye gitmesi ve personel çıkarmasına da değinen Çelik, bu süreçte küçülmenin tam aksine personellere daha çok tutunduklarını ve bir kişiyi bile işten çıkarmayarak onları hem maddi hem de manevi yönden desteklerini vurguladı. Dr. Çelik, “Hatta bu süreçte Denizli'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz Online Doktor Hizmetlerimiz ile sektöre istihdam sağladık, kadromuzu bile genişlettik diyebilirim. Bu hizmetler ve sektörde oluşturduğumuz istihdam ile son 5 yılın vergi rekortmeni hastanesi olarak devlet ekonomisine de katkı sağlıyoruz” dedi.

"Salgın sürecinde de ilklerin hastanesi olmayı sürdürdük"
Salgını kapsayan üç aylık süreçte çeşitli ilklere de imza attıklarını dile getiren Dr. Çelik, "Evinden hastaneye gelemeyen, kronik ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan hastalarımız için Denizli'de ilk kez ‘Online Doktor Hizmetleri’ uygulamasını hayata geçirdik. Doktorlarımız ile görüntülü görüşerek hastaneye gelmeden muayene olabiliyorlar. Ekiplerimiz görüntülü görüşme için teknik altyapısı olmayanların bulunduğu noktaya mobil aracımız ile gidiyorlar. Online Doktor Hizmetleri dışında bir diğer yeniliğimiz de şehir dışından getirdiğimiz "Dezenfektan Kabini" oldu. Hasta ve hasta yakınlarımız hastanemizin girişlerinde püskürtme sistemi ile çalışan bu kabin aracılığıyla yaklaşık 5 saniye içerisinde baştan aşağı dezenfekte olabilecekler "dedi.

"Hastalarımız sağlık problemlerini ertelemesinler"
COVID19 ile mücadele kapsamında evden çıkmaya korkan fakat ciddi ve kronik sağlık problemleri bulunan hastalara seslenen Dr. Çelik, "Ertelenen sağlık problemleri zamanla artar ve daha ciddi sorunlara dönüşür. Bir hekim olarak önerim hastalarımız sağlık problemlerini ertelemesinler. Hastanemize ve doktorlarımıza güvensinler kontrollerini, muayenelerini aksatmasınlar. Ameliyat olmaları, cerrahi bir işlemden geçmeleri gerekiyorsa ötelemesinler. En önemlisi tedbiri elden bırakmasınlar, maske kullansınlar, dezenfektanlarını çantalarından eksik etmesinler ve sosyal mesafeye dikkat etsinler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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