Pamukkale’de minibüs ve taksi durakları dezenfekte edildi

Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında, ilçe genelindeki 14 dolmuş ve taksi durağı dezenfekte etti.

Korona virüs ile mücadele konusunda Pamukkale Belediyesi önemli çalışmalara imza attı. Hizmet binaları, kamu binaları, özel araçlar ile esnafların iş yerleri gibi halkın kullandığı hemen hemen her yerde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmaları çerçevesinde halkın şehir içi ulaşımını sağlayan minibüs ve taksi duraklarını steril hale getirildi. İlçe genelindeki 14 dolmuş durağı ve birçok taksi durağında yapılan çalışmalarla şoför esnaflarına destek sağlanmış oldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını kaydetti. Tüm kamu binaları başta olmak üzere halkın temas ettiği hemen hemen her noktada dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Örki, “Bu çalışmalarımız sadece bir kez değil sürekli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın şehir içi ulaşımında kullandığı dolmuşlar ile şoför esnafının bulunduğu dolmuş durakları da ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Halkımızın korona virüs ile ilgili tedbirleri sıkı sıkı uymaya devam etmesini istiyoruz. Sağlıklı güzel günler daha da yaklaştı” dedi.

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