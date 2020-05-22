Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek Normalleşme sürecinde ağırlık yerli turiste verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek Normalleşme sürecinde ağırlık yerli turiste verilecek

İHA

Denizli'de her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan ve korona virüs sebebiyle ilk kez bu bayramı boş geçirecek olan Pamukkale ve Karahayıt'a yerli turistin gelmesi için çalışmalara başlanıldı. Normalleşme sürecinin ilk etabında yerli turiste ağırlık verileceğini belirten turizmci Turan Köseoğlu, "Yabancı turistin gelmesi için Temmuz ortası ve Ağustos ayının başını bekliyoruz" dedi.

Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek Normalleşme sürecinde ağırlık yerli turiste verilecek

Denizli’de her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan ve korona virüs sebebiyle ilk kez bu bayramı boş geçirecek olan Pamukkale ve Karahayıt’a yerli turistin gelmesi için çalışmalara başlanıldı. Normalleşme sürecinin ilk etabında yerli turiste ağırlık verileceğini belirten turizmci Turan Köseoğlu, "Yabancı turistin gelmesi için Temmuz ortası ve Ağustos ayının başını bekliyoruz" dedi.
Denizli’nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri ve Karahayıt, korona virüs sebebiyle ilk kez bu bayramı boş geçirecek. Birçok esnaf ve otel, turistlerin geleceği zamana kadar iş yerlerini kapatma kararı aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Pamukkale travertenlerinde ve Karahayıt'ta esnaflar, hayatın bir an önce normale dönmesini istiyor. Pamukkale bölgesinde ören yeri ve turistik mekanlarda gerekli bakım, tadilat ve onarım işleri yapılarak Haziran başı gibi gerçekleşmesi planlanan sezon açılışı için hazırlıklar devam ediyor.
Bu yıl salgın sebebiyle daha çok yerli turiste ağırlık verileceğini belirten turizmci Turan Köseoğlu, “Bu sene daha çok iç turizm faaliyetlerine ağırlık verileceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yakın komşu illerden tatilcilerin kendi özel araçlarıyla bölgeyi ziyaret edip, konaklamalarını bekliyoruz. Bu anlamda ülkemizdeki her bölge için yerel değerlerimiz ve mekanlarımız önem kazanacak ve ilgi görecek. Pamukkale Ören Yeri'nin açık havada olması nedeniyle daha sağlıklı ortam oluşturacağı ve korunma tedbirlerinin daha rahat uygulanması mümkün olacağından ve riski düşüreceğinden hareketle diğer mekanlara göre daha fazla rağbet göreceğini düşünüyoruz” dedi.

“Yabancı turistin Temmuz ortası ve Ağustos başı gelmesini bekliyoruz”
Pamukkale ve Karahayıt'ın yabancı turistlere açılması için ise Temmuz ve Ağustos ayını öngördüklerini belirten Köseoğlu, “Yurt dışından ise yabancı turistlerin uçuşların başlaması ve normalleşmenin adım adım gerçekleşmesiyle en erken Temmuz ortası ve Ağustos başı gelmesini bekliyoruz. Öncelikle salgının kontrol altına alındığı Uzakdoğu ve Asya ülkelerinden, Ortadoğu ülkelerinden ve orta Avrupa ülkelerinden dış turizm hareketinin başlayacağını ümit ediyoruz. Tesislerimizde hijyen koşullarının sağlanması, gerekli tedbirlerin alınması ve personelin eğitilmesinde yeterliliğimizi anlatan tanıtım çalışmaları bu doğrultuda çok etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Karahayıt'ta böyle bir boşluk görülmemişti”
Karahayıt esnaflarından Uğur Korkmaz, daha önce böyle bir boşluk görmediklerini belirterek, “Bu dünyada olan bir salgın. Karahayıt'ta böyle bir boşluk görülmemişti. İnşallah esnaflar olarak, pansiyoncular ve oteller olarak geçeceğine inanıyoruz. Geçen senelere nazaran Mayıs ayında bizim doluluk oranımız yüzde 50’ye ulaşıyordu. Dükkanların kapanma zorunluluğu yok ama turist olmayınca esnaf arkadaşlar da kapatmayı tercih ediyorlar. Birkaç esnaf açık yerli halka hizmet etmek için. Onlar da açmayacaklar da can sıkıntısına açıyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli Büyükşehir Belediyesi bayram tedbirlerini aldı Denizli'de Ramazan Bayramı için nöbetçi ekipler oluşturuldu Sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol edilecek
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi bayram tedbirlerini ...
Besihanede çıkan yangında 4 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Besihanede çıkan yangında 4 hayvan telef oldu
(Özel) 208 bin TL alacağını alamayınca kendi yaptığı caminin kubbesine intihar için çıktı 208 bin TL alacağını alamayan inşaat işçisini intihardan polis ve psikolog vazgeçirdi
YEREL HABERLER (Özel) 208 bin TL alacağını alamayınca kendi yaptığı ...
Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz etkiledi Kısıtlama kararı açıklanınca bayramlık giysi satışları yüzde 80 oranında azaldı
YEREL HABERLER Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz ...
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler tepki topladı
YEREL HABERLER Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler tepki topladı
Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar
Helenistik Tiyatro, orijinalliği korunarak ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Helenistik Tiyatro, orijinalliği korunarak ayağa ...
EFT dolandırıcılarının özgürlüğü sadece birkaç dakika sürdü Tahliye olan 3 dolandırıcıdan 2’si dışarı çıkar çıkmaz JASAT timi tarafından tekrar gözaltına alındı Yakalanan dolandırıcılar JASAT timine ‘tövbe ettik’ diyerek yalvardı
YEREL HABERLER EFT dolandırıcılarının özgürlüğü sadece birkaç dakika ...
Merkezefendi'de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi'de ibadete açılacak camiler dezenfekte ...
Denizli Valiliğinden 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Denizli Valiliğinden 65 yaş üstü vatandaşların ...
Eğitim İçin El Ele Projesi’nde online ders
YEREL HABERLER Eğitim İçin El Ele Projesi’nde online ders
Pamukkale’de minibüs ve taksi durakları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Pamukkale’de minibüs ve taksi durakları dezenfekte ...
Denizli Büyükşehir Belediyesinden köpek leşlerinin usulsüz defin görüntüleriyle ilgili açıklama: “Şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek” “En ağır şekilde cezai işlemler uygulanacak”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesinden köpek leşlerinin ...
Korona kahramanları ödüllendirildi Sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca çalışmaları karşılıksız bırakılmadı
YEREL HABERLER Korona kahramanları ödüllendirildi Sağlık ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı
Denizlispor'da iç transfer başlıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da iç transfer başlıyor
Alkollü sürücünün hikayesi aynı cezası farklı oldu 1 ay içinde 2 defa alkollü araç kullanırken polise yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün hikayesi aynı cezası farklı oldu 1 ...
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor
YEREL HABERLER Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için ...
Kontrolden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine düştü
Kontrolden çıkan otomobil sitenin bahçesine girdi Otomobil karşı şeride geçip demir bariyerleri yıkıp bahçeye düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil sitenin bahçesine ...
İş hanındaki dükkanda çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü İş hanındaki saatçi dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER İş hanındaki dükkanda çıkan yangın diğer dükkanlara ...
Kaybolan 57 yaşındaki adamı bulmak için su altında arama çalışması sürüyor Yaşlı şahsı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 2 gündür sürüyor
YEREL HABERLER Kaybolan 57 yaşındaki adamı bulmak için su altında ...
Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi İzin saatlerinde sıcak havaya dayanamayan çocuklar kendilerini süs havuzuna attı
YEREL HABERLER Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi İzin ...
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X