Otomobil lastiği seçiminde uzmanlar uyarıyor: “10 yılı aşkın depolarda duran lastiklerden uzak durun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil lastiği seçiminde uzmanlar uyarıyor: “10 yılı aşkın depolarda duran lastiklerden uzak durun”

İHA

– Havaların ısınması ile birlikte sürücüler otomobilleri için yeni lastikler almak için araştırmalara başladı. Yaz lastiği alırken araç sahiplerinin dikkat etmesi gerekenleri ise uzmanı anlattı.

Otomobil lastiği seçiminde uzmanlar uyarıyor: “10 yılı aşkın depolarda duran lastiklerden uzak durun”

– Havaların ısınması ile birlikte sürücüler otomobilleri için yeni lastikler almak için araştırmalara başladı. Yaz lastiği alırken araç sahiplerinin dikkat etmesi gerekenleri ise uzmanı anlattı.

Siyah Halka firması yetkilisi Osman Sert, 10 yılı aşan depolarda muhafaza edilen lastiklerden uzak durulması, lastik üzerinde yer alan lastiğin üretim yılı ve hafta kısmına bakılarak bu kritere uygun seçim yapılması gerektiğini anlattı. Milyonlarca aracın trafikte aktif olarak kullanıldığı ve araç sayısının her geçen gün artarak devam ettiği Türkiye’de, sürücülerin lastik alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini ise uzmanları anlattı. Her yıl yüzlerce insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ifade eden Karayol Lastik A.Ş. CEO’su Osman Sert, “Kaza sebepleri arasında aşırı hız, alkollü araç kullanma, dikkatsizlik, aceleci davranma ve trafik kurallarına riayet etmeme gibi birçok sebep sayılabilir. Ancak bunların dışında çok önemli bir araç elemanı olan lastiklerden kaynaklı kazaların göz ardı edilmemesi gerekir. Mevsimsel şartlara göre araçların hareket kabiliyetinin en önemli elemanı olan lastiklerin seçimi önem kazanmaktadır. Bu konuda lastik seçiminde uzmanlara danışarak, fikirlerinin ne kadar değerli olduğu, lastik seçiminde nelere dikkat edileceğini önemlidir” dedi.

"10 yılı aşan depolarda muhafaza edilen lastiklere dikkat!"
Lastik seçiminde öncelikle araca uygun ebatlarda, özellikle araç kataloğunda fabrika tarafından önerilen lastiğin belirlenmesi, mevsimsel şartların göz önünde bulundurularak yaz, kış, dört mevsim lastiklerin alınması gerektiğini ifade eden Sert şunları söyledi:
“Lastiklerin uzun ömürlü olması, lastiğin yol ile teması oluşan mekanik ve fiziksel etkilere karşı mukavemetli ve aracın ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki lastikler alınması gerekir. 10 yılı aşan depolarda muhafaza edilen lastiklerden uzak durulması, lastik üzerinde yer alan lastiğin üretim yılı ve hafta kısmına bakılarak bu kritere uygun seçim yapılması gerekir. Lastiklerde dikkat edilecek diğer bir husus ise aracın boş ve tam yük durumuna göre önerilen basınçlarda, hava basıncının ayarlanması, düşük hava basıncındaki lastiklerin yol tutuşu, performans, hareket kabiliyeti gibi faktörlerde olumsuz yansımaları olmakla birlikte yakıt tüketiminin de artmasına sebebiyet verebilir. Gereğinden fazla hava basıncı olan lastiklerde de aynı şekilde yol tutuş kabiliyeti azalacağını ve aracın hem sarsılacağını hem de hareket dengesi bozulabilir.”

İnternet üzerinden lastik alınır mı?
Siyah Halka internet sitesi üzerinden lastik satışı gerçekleştirdiklerini ve sektörde yarım asırlık tecrübeye sahip olduklarını anlatan Sert, “1969 yılında Karayol Rot Balans olarak işimize başladık. 50 yılı aşkın süredir, teknolojinin imkanlarından ve modern tasarımlarla, mevsimsel şartlarda yüksek performans, yakıt tasarrufu sağlayan lastiklerin satışını gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında www.siyahhalka.com internet sitesi üzerinden 20 farklı marka ile en uygun fiyat garantisiyle, ‘online’ lastik satışını başlattık. Halen aktif olarak bu sektörde hizmet vermeye devam ediyoruz. Teknolojinin imkanlarından yararlanmak için dijital platform üzerindeyiz. İnternet üzerinden lastik almak artık bir tık uzakta. Temel amacımız, müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak, birçok farklı ürünü envanterimizde bulundurarak, bütçeye uygun, garantili online satış hizmeti sunmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
Hayvanseverler, köpek ölülerinin atıldığı görüntülere tepkilerini sürdürdü
YEREL HABERLER Hayvanseverler, köpek ölülerinin atıldığı görüntülere ...
Hayvanseverler, köpek ölülerinin atıldığı görüntülere tepkilerini sürdürdü
YEREL HABERLER Hayvanseverler, köpek ölülerinin atıldığı görüntülere ...
Denizli'de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Denizli'de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı
Denizli’de Afrika sıcakları yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı Kentte sıcaklıklar 17 dereceye kadar düştü
YEREL HABERLER Denizli’de Afrika sıcakları yerini serin ve yağışlı ...
Denizlispor'da Stackhowiak gerçeği 
YEREL HABERLER Denizlispor'da Stackhowiak gerçeği 
Denizli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar seyahat iznine rağmen evde kaldı Otogarda beklenen 65 yaş ve üstü vatandaş yoğunluğu yaşanmadı
YEREL HABERLER Denizli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar seyahat iznine ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi bayram tedbirlerini aldı Denizli'de Ramazan Bayramı için nöbetçi ekipler oluşturuldu Sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol edilecek
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi bayram tedbirlerini ...
Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek Normalleşme sürecinde ağırlık yerli turiste verilecek
YEREL HABERLER Pamukkale ilk kez bu bayramı boş ...
Besihanede çıkan yangında 4 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Besihanede çıkan yangında 4 hayvan telef oldu
(Özel) 208 bin TL alacağını alamayınca kendi yaptığı caminin kubbesine intihar için çıktı 208 bin TL alacağını alamayan inşaat işçisini intihardan polis ve psikolog vazgeçirdi
YEREL HABERLER (Özel) 208 bin TL alacağını alamayınca kendi yaptığı ...
Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz etkiledi Kısıtlama kararı açıklanınca bayramlık giysi satışları yüzde 80 oranında azaldı
YEREL HABERLER Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz ...
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler tepki topladı
YEREL HABERLER Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler tepki topladı
Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar
Helenistik Tiyatro, orijinalliği korunarak ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Helenistik Tiyatro, orijinalliği korunarak ayağa ...
EFT dolandırıcılarının özgürlüğü sadece birkaç dakika sürdü Tahliye olan 3 dolandırıcıdan 2’si dışarı çıkar çıkmaz JASAT timi tarafından tekrar gözaltına alındı Yakalanan dolandırıcılar JASAT timine ‘tövbe ettik’ diyerek yalvardı
YEREL HABERLER EFT dolandırıcılarının özgürlüğü sadece birkaç dakika ...
Merkezefendi'de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi'de ibadete açılacak camiler dezenfekte ...
Denizli Valiliğinden 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Denizli Valiliğinden 65 yaş üstü vatandaşların ...
Eğitim İçin El Ele Projesi’nde online ders
YEREL HABERLER Eğitim İçin El Ele Projesi’nde online ders
Pamukkale’de minibüs ve taksi durakları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Pamukkale’de minibüs ve taksi durakları dezenfekte ...
Denizli Büyükşehir Belediyesinden köpek leşlerinin usulsüz defin görüntüleriyle ilgili açıklama: “Şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek” “En ağır şekilde cezai işlemler uygulanacak”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesinden köpek leşlerinin ...
Korona kahramanları ödüllendirildi Sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca çalışmaları karşılıksız bırakılmadı
YEREL HABERLER Korona kahramanları ödüllendirildi Sağlık ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı
Denizlispor'da iç transfer başlıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da iç transfer başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X