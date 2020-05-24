Bir haftadır aranan şahsın cesedi baraj gölünde bulundu 57 yaşındaki adamın cesedini tesadüfen baraj gölünün yanından geçen itfaiye eri fark etti

Denizli’de 7 gün önce kaybolan ve bulunması için günlerdir aranan 57 yaşındaki Arif Çağlar, Çal ilçesinde baraj gölünde ölü bulundu. Şahsın cesedi tesadüfen baraj gölünden geçen bir itfaiye eri tarafından fark edildi.

Güney ilçesinde yaşayan ve 7 gün önce evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Arif Çağlar (57) için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Şahsı bulmak için Güney ve Çal ilçe sınırları içinde bulunan Adıgüzel Barajı Göleti ve çevresinde jandarma başta olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip arama çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri de gölette arama çalışması yaptı. 3 gün boyunca yapılan çalışmalarda neticeye ulaşılamayınca ekipler arama çalışmasına son verdi.

Bugün ise Güney ilçesinde görev yapan itfaiye eri Fevzi Ekici baraj çevresindeki geçerken su üstünde bir ceset olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin 1 hafta önce kaybolan Arif Çağlar’a ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, incelemelerin ardından Çağlar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi morguna götürülecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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