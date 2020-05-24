Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu

<br>Deniz TOKATRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 6 gündür kayıp olan emekli öğretmen Arif Çağlar (57) baraj göletinde ölü bulundu.<br>Güney ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Arif Çağlar, 18 Mayıs günü, gezmek için otomobiliyle evden ayrıldı. Ancak geri dönmedi. Ailesi de jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.<br>Jandarma tarafından başlatılan çalışmalar sonunda Çağlar'a ait otomobili, Adıgüzel Barajı yakınlarında buldu. Aramakurtarma çalışmaları da bu bölgede yoğunlaştırıldı.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteği ile 3 gün sürdürülen çalışmalarda, Çağlar'ın izine rastlanmadı. Ekipler aramaya son verdi.<br>Bugün ise baraj kıyısından geçen itfaiye ekipleri, su üstünde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, 6 gün önce kaybolan Arif Çağlar'a ait olduğu tespit edildi. Çağlar'ın cesedi, otopsi için Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Güney Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN <br>2020-05-24 17:07:33<br>
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