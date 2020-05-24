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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın savcı yalanıyla dolandırdılar

DHA

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, Mukaddes A.'nın (65) evine kendisini savcı olarak tanıtıp, "Bir kuyumcunun öldürülüp, dükkanındaki altınları çalındı. Olay yerinde kimliğin bulundu" yalanıyla giren kadın, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Kadın ve suç ortağı 5 kişi, JASAT ekibi tarafından 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Dolandırıcılık olayı, geçen cuma günü gece yarısı Yeniköy Mahallesi´nde yaşandı. Mukaddes A.´yı cep telefonundan arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, "Denizli´de bir kuyumcu öldürüldü. Altınları da...

Kadın savcı yalanıyla dolandırdılar

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, Mukaddes A.'nın (65) evine kendisini savcı olarak tanıtıp, "Bir kuyumcunun öldürülüp, dükkanındaki altınları çalındı. Olay yerinde kimliğin bulundu" yalanıyla giren kadın, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Kadın ve suç ortağı 5 kişi, JASAT ekibi tarafından 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.<br>Dolandırıcılık olayı, geçen cuma günü gece yarısı Yeniköy Mahallesi´nde yaşandı. Mukaddes A.´yı cep telefonundan arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, "Denizli´de bir kuyumcu öldürüldü. Altınları da çalındı. Olay yerinde sizin kimliğiniz bulundu. Çalınan altınların da sizin evinizde olduğu ihbarını aldık. Bayan savcımız evinize gelerek arama yapacak. Evinizdeki tüm altınlar, çalınan altınlarla karşılaştırılacağı için kadın savcımıza teslim edin" dedi. Paniğe kapılan Mukaddes A., bir süre sonra gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kadını içeri alıp, 250 bin lira değerindeki altınları teslim etti. Bir süre sonra da dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.<br>JASAT DOLANDIRICILARIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ<br>İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, dolandırıcıların geldiği otomobilin plakasını tespit etti. Kısa sürede de kimliklerini belirledi.<br>SOKAĞA ÇIKMA KISTLAMASINDA YAKALANDILAR<br>Sahte kadın savcı ile biri kadın 5 suç ortağına yönelik dün Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan şüpheliler Özen E. (30) ve kardeşi Dilan Ç. (19) Antalya´da, Hasan Y. (19), Selim S. (32), Fikri A. (23) ve Mehmet D. (23) ise Bursa´nın Kestel ilçesinde jandarma ile polisin ortak operasyonuyla yakalandı.<br>Gözaltına alınıp Denizli´ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-24 18:15:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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