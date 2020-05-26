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Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Ligin oynanması taraftarıyız" "Biz ahlaklı, karakterli insanlarla yolumuza devam ediyoruz"

İHA

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Ligin oynanması taraftarıyız" "Biz ahlaklı, karakterli insanlarla yolumuza devam ediyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’un kulüp Başkanı Ali Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen maçların 12 Haziran’da devam etmesi yönünde alınan kararla ilgili olarak, “Bunu bakanlık ve bilim kurulu onayladıktan sonra oynanması taraftarıyız” dedi.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig maçlarının 12 Haziran'dan itibaren oynatılması kararını ve yeşilsiyahlı takımın son durumunu değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu onay verdikten sonra kesinlikle oynatılması gerektiğini ifade eden Çetin, “Oynanmadığı zaman bir sürü dedikoduya sebep olunacak. Bu sebeple Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı onay verdiği sürece kesinlikle oynanmalı diye düşünüyorum. İlk başta hepimiz gibi, yabancı uyruklu oyuncularımız da tedirgin oldu, herkes tedirgin oldu. Çünkü o dönemde hep yükselerek gidiyordu ama ülkemiz, dünyada sağlık konusunda bence en başarılı ülkeler arasında. Bu sebeple şimdi de tam tersine döndü azalarak devam ediyor. Bitmeye de yakın. Tedbirlerimizi aldıktan sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Tabii ki de tedbirleri elden bırakmayacağız” diye konuştu.

“Yolda adam satanlar da gitti”
Kaleci Adam Stachowiak ile yolların ayrılmasını değerlendiren Çetin, “Benim hiçbir tedirginliğim, kötü düşüncem yok. Bizim çocuklarımız, gidenlerin yerini aslanlar gibi dolduracaktır. Önümüzdeki maçta da eksikliklerini hissetmeden, yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Biz ahlaklı, karakterli insanlarla yolumuza devam ediyoruz. Yolda adam satanlar da zaten gitti. Bizim ülkemizde, hele ki bu dönemde yapısı ve karakteri düzgün olan herkes takımında. Gidenin yolu açık olsun. Biz kalanlarla da en iyi şekilde en başarılı şekilde ligi bitireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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