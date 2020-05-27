Denizli'de kısıtlamada sokağa çıkan 450 kişiye ceza

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca kuralları ihlal eden 450 kişiye toplam 318 bin 130 lira para cezası kesildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, dün gece yarısı itibariyle sona erdi. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, 450 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Kısıtlamalara uymayanlara toplam 318 bin 130 lira para cezası kesildiği belirtildi. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının en çok ihlal edildiği ilçeler 213 kişi ile Pamukkale, 132 kişi ile Merkezefendi ve 29 kişi ile Honaz ilçeleri olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-05-27 12:13:16<br>

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