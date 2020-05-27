Yaklaşık 200 bin çiçeği kendileri ürettiler

Denizli’de kendi çiçeğini üreten Merkezefendi Belediyesi kendi serasında kış sezonu için 92 bin, yaz sezonu için 96 bin mevsimlik çiçek üretti.

Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı’nda kurulan çiçek üretim serasındaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Kendi çiçeğini üreten Merkezefendi Belediyesi, kış sezonu için 92 bin, yaz sezonu için 96 bin mevsimlik çiçek üretti. Öz kaynaklar ile üretilen çiçekler cadde ve sokakları rengarenk süslüyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan üretimi yapılan yaklaşık 200 bin çiçekle ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Merkezefendi Belediyesi olarak kendi çiçeğimizi üretmeye devam ediyoruz. Öz kaynaklarımız ile ürettiğimiz çiçekleri toprakla buluşturuyor, mahallelerimizi rengarenk süslüyoruz. Kendi çiçeğimizi üretirken aynı zamanda da istihdam sağlıyoruz. Fidanlığımızda kış sezonu için 92 bin, yaz sezonu için 96 bin mevsimlik çiçek ürettik. Merkezefendimizi rengarenk süslemeye devam edeceğiz.”

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