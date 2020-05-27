4 günlük kısıtlama sonrası vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti Kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 günlük kısıtlama sonrası vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti Kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluştu

İHA

Denizli'de Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar, yağışlı havaya aldırış etmeden cadde ve sokaklara akın etti.

4 günlük kısıtlama sonrası vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti Kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluştu

Denizli’de Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar, yağışlı havaya aldırış etmeden cadde ve sokaklara akın etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Denizli’de vatandaşların büyük çoğunluğu kısıtlamada kurallara uyarak evde kaldı. Kısıtlamanın sona ermesiyle evde sıkılan vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. 4 gün boyunca evde bunalan vatandaşlar cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluşturdu. Özellikle banka ve PTT gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Devletin aldığı önlemlere bazı vatandaşların uymadığını belirten Tuğrul Erdoğan, “Bunları bizim kendimiz bilmemiz lazım. Devlet ne kadar önlem alsa da vatandaşlar bunu dinlemiyor. Kendi önlemimizi kendimiz almamız lazım” dedi. İnsanların canları sıkıldığı için dışarıya çıktığını belirten Bilal Sağdıç ise, “Dışarıda aşırı kalabalık var. 4 gün evde can sıkıntısı oluyor. Ondan dışarıya çıkıyorlar. İnsanlar alışverişe, gezmeye yürüyüşe çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaklaşık 200 bin çiçeği kendileri ürettiler
YEREL HABERLER Yaklaşık 200 bin çiçeği kendileri ürettiler
Yağmura rağmen çocuklar izinlerini kullandı
YEREL HABERLER Yağmura rağmen çocuklar izinlerini kullandı
Denizli'de kısıtlamada sokağa çıkan 450 kişiye ceza
YEREL HABERLER Denizli'de kısıtlamada sokağa çıkan 450 kişiye ceza
Denizlispor 54. yaşını havai fişek gösterisiyle kutladı
YEREL HABERLER Denizlispor 54. yaşını havai fişek gösterisiyle ...
Denizli yollarında çiçekler açacak
YEREL HABERLER Denizli yollarında çiçekler açacak
Apartman önüne konulan içi dolu pazar arabasını böyle çaldı İtfaiyeye haber vermek için eve giren kadının pazar arabasını çaldı Pazar arabası hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Apartman önüne konulan içi dolu pazar arabasını böyle ...
'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu
YEREL HABERLER 'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu
Pamukkale'de sessiz bayram
YEREL HABERLER Pamukkale'de sessiz bayram
Pamukkale'de sessiz bayram
YEREL HABERLER Pamukkale'de sessiz bayram
Denizli’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 450 kişi ihlal etti Kısıtlamayı ihlal eden 450 kişiye toplamda 318 bin 130 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Denizli’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 450 ...
Denizlispor 54. yaşını korona virüs tedbirleri gölgesinde havai fişeklerle kutladı
YEREL HABERLER Denizlispor 54. yaşını korona virüs tedbirleri ...
Üzerine yıldırım düşen 8 metrelik ağaç ikiye bölündü Çoban 15 dakika ile ölümden kurtuldu
YEREL HABERLER Üzerine yıldırım düşen 8 metrelik ağaç ikiye ...
DTO Başkanı Erdoğan: “1960’da yönetime el koyan zihniyet, başbakanı değil milletin hür iradesini idam sehpasına çıkarttı”
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan: “1960’da yönetime el koyan ...
Ramazan bayramında şehit ailelerini unutmadılar
YEREL HABERLER Ramazan bayramında şehit ailelerini unutmadılar
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Ligin oynanması taraftarıyız" "Biz ahlaklı, karakterli insanlarla yolumuza devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Ligin oynanması ...
Denizli itfaiyesi bayramda 73 olaya müdahale etti 7/24 çalışan itfaiye erleri, bayramda da görev başında
YEREL HABERLER Denizli itfaiyesi bayramda 73 olaya müdahale ...
Ahır yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Ahır yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle ...
Çatıdan düşen dede torunlarının da yaralanmasına sebep oldu Çatıdan düşen dedenin beraberinde düşürdüğü tuğlalar bahçedeki torunlarının üstüne düştü
YEREL HABERLER Çatıdan düşen dede torunlarının da yaralanmasına ...
Denizlispor 54 yaşında Denizlispor kuruluşunun 54. yaşını kutluyor
YEREL HABERLER Denizlispor 54 yaşında Denizlispor kuruluşunun 54. ...
Olcay Şahan Denizlispor'da kalmak istiyor
YEREL HABERLER Olcay Şahan Denizlispor'da kalmak istiyor
Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek: "Çalışmalar bu şekilde sürerse yaklaşık 750 yıl kazı ve restorasyon çalışmaları sürecek" "Hiçbir kazı başkanı kazdığı kentin ayağa kaldırıldığını görememiştir"
YEREL HABERLER Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti’nin gün ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan kavgada kan aktı Esnaf sattığı telefona bozuk diyen genci bıçakladı Telefon alışverişi sonrası yaşanan kavga kanlı bitti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan kavgada kan ...
Su kuyusu faciasında zehirlenmenin nedeni belli oldu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin zehirlendiği olayda şahısların motorun egzozundan çıkan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Su kuyusu faciasında zehirlenmenin nedeni belli ...
Su kuyusunda egzoz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Su kuyusunda egzoz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı (3)- ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X